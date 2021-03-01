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«Пока оттепелей не видно»: новосибирцев ждет температура до -20 градусов

Вскоре похолодание отступит, а большинство дней первой декады марта будут снежными

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Первый день календарной весны начался со снегопадов

Первый день календарной весны начался со снегопадов

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Новосибирск в начале весны ждет температура до -20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни календарной весны: в ночное время еще ожидается похолодание до -20 градусов, а днем температура в городе поднимется до -3 градусов.

— Сейчас над нами контрастный циклон, по югу Новосибирской области температуры -2... -5 градусов, по северу до -15... -17 градусов. Такие контрастные воздушные массы способствуют тому, что выпадают обильные снегопады. Ночью 2 марта интенсивность снегопадов начнет ослабевать. Первая декада марта будет экстремально теплой с температурами выше нормы на 2–4 градуса. Но снегопады разной интенсивности, порывистый ветер и метель ожидаются в большинство дней первой декады. Пока оттепелей не видно, возможны 4-го числа температуры, близкие к нулю, положительных температур пока не будет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

2 марта в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ночные температуры -14... -16 градусов. Днем -8... -10 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

3 марта в городе преимущественно без осадков. Температуры ночью -18... -20 градусов. Днем -8... -10 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

4 марта местами в Новосибирске небольшой снег. Ночью -12... -14 градусов. Днем -3... -5 градусов. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Сегодня мэр Новосибирска предупредил, что город ожидают неблагоприятные погодные условия из-за снегопадов. Поэтому основная задача, по словам мэра города, — уборка дорог.

Мы решили узнать, где хуже всего убирают снег. Мы сравнили количество уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — две любопытные картинки смотрите здесь. Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.

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