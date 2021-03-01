«Пока оттепелей не видно»: новосибирцев ждет температура до -20 градусов

Новосибирск в начале весны ждет температура до -20 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни календарной весны: в ночное время еще ожидается похолодание до
— Сейчас над нами контрастный циклон, по югу Новосибирской области температуры
2 марта в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ночные температуры
3 марта в городе преимущественно без осадков. Температуры ночью
4 марта местами в Новосибирске небольшой снег. Ночью
Сегодня мэр Новосибирска предупредил, что город ожидают неблагоприятные погодные условия из-за снегопадов. Поэтому основная задача, по словам мэра города, — уборка дорог.
Мы решили узнать, где хуже всего убирают снег. Мы сравнили количество уборочной техники, протяженность дорог и обилие осадков — две любопытные картинки смотрите здесь. Сколько стоит снег, как и в каком количестве его вывозят с городских магистралей, смотрите в нашей инфографике.