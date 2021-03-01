«Пока оттепелей не видно»: новосибирцев ждет температура до -20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в первые дни календарной весны: в ночное время еще ожидается похолодание до -20 градусов , а днем температура в городе поднимется до -3 градусов .



— Сейчас над нами контрастный циклон, по югу Новосибирской области температуры -2... -5 градусов, по северу до -15... -17 градусов. Такие контрастные воздушные массы способствуют тому, что выпадают обильные снегопады. Ночью 2 марта интенсивность снегопадов начнет ослабевать. Первая декада марта будет экстремально теплой с температурами выше нормы на 2–4 градуса . Но снегопады разной интенсивности, порывистый ветер и метель ожидаются в большинство дней первой декады. Пока оттепелей не видно, возможны 4-го числа температуры, близкие к нулю, положительных температур пока не будет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

