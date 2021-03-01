В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов

В Новосибирске ожидают неблагоприятные погодные условия из-за снегопадов
Сегодня,
— Основная задача, которую решаем, — это уборка и вывоз снега с территории Новосибирска. Штормовое предупреждение, увеличение снегопадов до четверга включительно — это сегодня основная проблема, — рассказал Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве НСО
Начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова объяснила корреспонденту НГС, что синоптики не составляли штормового предупреждения, однако мэрии дали консультацию из-за неблагоприятных погодных условий.
— Неблагоприятный прогноз связан с тем, что над нами располагается обширный циклон, который принес нам снегопады, ослабление морозов и небольшое усиление ветра сегодня в течение дня, — объяснила Марина Виноградова.
Она добавила, что информации о снегопадах до четверга у синоптиков нет.
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