В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов

— Неблагоприятный прогноз связан с тем, что над нами располагается обширный циклон, который принес нам снегопады, ослабление морозов и небольшое усиление ветра сегодня в течение дня, — объяснила Марина Виноградова.

Она добавила, что информации о снегопадах до четверга у синоптиков нет.

Накануне НГС сравнил прогнозы погоды для Новосибирска, которые составили популярные сервисы. Посмотрите, чего стоит ждать на этой неделе. Также вы можете почитать о том, какой будет весна в городе.