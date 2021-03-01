Жаркий апрель или снег в мае? Разбираемся, какой будет весна в Новосибирске (прогноз на март, увы, не радует)

В первый день календарной весны мы решили выяснить, а когда все-таки наступит весна по-настоящему — с плюсовыми температурами, ярким солнцем и первыми моросящими дождями. Для этого мы изучили прогнозы на весну, которые уже опубликовали различные погодные сервисы. Где-то подробный погодный сценарий дается на все три месяца, где-то для прогноза используются данные исторических наблюдений. Когда можно будет сменить надоевший за зиму пуховик на пальто — в этом обзоре.



Сервис Gismeteo дает прогноз только на ближайший месяц, и он, к сожалению, неутешительный. Плюсовых температур можно не ждать, а вот снегопадов будет в избытке (даже 29 марта нас ждет снег). В целом температура будет ровной на протяжении всего месяца — в районе -8… -1 °С . А самый прохладный день месяца нас ждет уже завтра, 2 марта : в этот день синоптики обещают до 11 градусов мороза.

