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Жаркий апрель или снег в мае? Разбираемся, какой будет весна в Новосибирске (прогноз на март, увы, не радует)

Мы узнали, когда в городе установится плюсовая температура

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Рассказываем, когда ждать тепла этой весной

Рассказываем, когда ждать тепла этой весной

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Новосибирскую область ожидают снегопады в марте и дождливый май

В первый день календарной весны мы решили выяснить, а когда все-таки наступит весна по-настоящему — с плюсовыми температурами, ярким солнцем и первыми моросящими дождями. Для этого мы изучили прогнозы на весну, которые уже опубликовали различные погодные сервисы. Где-то подробный погодный сценарий дается на все три месяца, где-то для прогноза используются данные исторических наблюдений. Когда можно будет сменить надоевший за зиму пуховик на пальто — в этом обзоре.

Сервис Gismeteo дает прогноз только на ближайший месяц, и он, к сожалению, неутешительный. Плюсовых температур можно не ждать, а вот снегопадов будет в избытке (даже 29 марта нас ждет снег). В целом температура будет ровной на протяжении всего месяца — в районе -8… -1 °С. А самый прохладный день месяца нас ждет уже завтра, 2 марта: в этот день синоптики обещают до 11 градусов мороза.

Единственный солнечный день — <nobr class="_">8 марта</nobr>. В остальное время небо будет затянуто тучами

Единственный солнечный день — 8 марта. В остальное время небо будет затянуто тучами

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На pogoda.mail март выглядит еще более прохладным, по крайней мере в ближайшие две недели (далее сервис для прогноза пользуется статданными за 12 лет). Снегопады не прекратятся до середины месяца, а температура будет колебаться от -1 до -13. Первый плюс появится к концу месяца — 26 марта сервис прогнозирует 2 градуса выше нуля.

Согласно данным за 12 лет наблюдений, воздух в Новосибирске может прогреться до <nobr class="_">+2 градусов</nobr> уже к концу марта

Согласно данным за 12 лет наблюдений, воздух в Новосибирске может прогреться до +2 градусов уже к концу марта

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Что касается апреля, то он порадует отсутствием типичных для Сибири резких перепадов температур. А к концу месяца столбик термометра и вовсе будет показывать желанные +14… +16 градусов.

Такой оптимистичный прогноз на апрель дает сервис

Такой оптимистичный прогноз на апрель дает сервис

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Май тоже будет достаточно ровным и теплым по температуре: самая низкая температура будет в начале месяца — 12 градусов выше нуля, а самая высокая — 20 градусов тепла — прогнозируется 30 мая.

Несмотря на высокие температуры днем, ночами будет подмораживать

Несмотря на высокие температуры днем, ночами будет подмораживать

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Сервис Accuweather, по сравнению с другими, обещает нам больше солнца в марте, хотя и снегопадов тоже будет хватать. Согласно прогнозу, холодная неделя выдастся в середине месяца, а завершится первый месяц весны ледяным дождем и температурой в 1 градус тепла.

Середина месяца будет местами солнечной, а вот в <nobr class="_">20-х</nobr> числах нас ждут очередные снегопады&nbsp;

Середина месяца будет местами солнечной, а вот в 20-х числах нас ждут очередные снегопады 

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В апреле начнутся дожди, при этом и про снегопады забывать не стоит — снег обещают даже 30-го числа. Где-то с середины месяца установятся плюсовые температуры — от +1 до +12 градусов.

Таким переменчивым будет апрель — дожди, снегопады и перепады температур

Таким переменчивым будет апрель — дожди, снегопады и перепады температур

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Ну а в мае нам прогнозируют 11 дождливых дней и много солнца. Первая треть месяца окажется благоприятной, а вот во второй стоит приготовиться к дождям и понижению температур. К 20-м числам мая ситуация выровняется: нам обещают солнце и температуру до +20 градусов.

Май окажется дождливым, но без снега

Май окажется дождливым, но без снега

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До тепла пока далеко — Новосибирскую область накрыло снегопадами. И продлятся они, судя по прогнозу синоптиков, всю ближайшую неделю.

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