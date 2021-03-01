Жаркий апрель или снег в мае? Разбираемся, какой будет весна в Новосибирске (прогноз на март, увы, не радует)

Новосибирскую область ожидают снегопады в марте и дождливый май
В первый день календарной весны мы решили выяснить, а когда все-таки наступит весна по-настоящему — с плюсовыми температурами, ярким солнцем и первыми моросящими дождями. Для этого мы изучили прогнозы на весну, которые уже опубликовали различные погодные сервисы. Где-то подробный погодный сценарий дается на все три месяца, где-то для прогноза используются данные исторических наблюдений. Когда можно будет сменить надоевший за зиму пуховик на пальто — в этом обзоре.
Сервис Gismeteo дает прогноз только на ближайший месяц, и он, к сожалению, неутешительный. Плюсовых температур можно не ждать, а вот снегопадов будет в избытке (даже
На pogoda.mail март выглядит еще более прохладным, по крайней мере в ближайшие две недели (далее сервис для прогноза пользуется статданными за
Что касается апреля, то он порадует отсутствием типичных для Сибири резких перепадов температур. А к концу месяца столбик термометра и вовсе будет показывать желанные
Май тоже будет достаточно ровным и теплым по температуре: самая низкая температура будет в начале месяца —
Сервис Accuweather, по сравнению с другими, обещает нам больше солнца в марте, хотя и снегопадов тоже будет хватать. Согласно прогнозу, холодная неделя выдастся в середине месяца, а завершится первый месяц весны ледяным дождем и температурой в
В апреле начнутся дожди, при этом и про снегопады забывать не стоит — снег обещают даже
Ну а в мае нам прогнозируют 11 дождливых дней и много солнца. Первая треть месяца окажется благоприятной, а вот во второй стоит приготовиться к дождям и понижению температур. К
До тепла пока далеко — Новосибирскую область накрыло снегопадами. И продлятся они, судя по прогнозу синоптиков, всю ближайшую неделю.