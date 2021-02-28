Когда потеплеет? Смотрим, какой будет погода в Новосибирске в первую неделю весны

На днях российские синоптики сообщили, что в начале марта в Новосибирскую область нагрянет аномальное тепло. Чтобы убедиться, так ли оно на самом деле, НГС решил изучить виртуальные погодные сервисы и узнать, какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе.
По данным Gismeteo, 1 марта Новосибирск накроет сильный снегопад. Температура днем опустится до -6, а ночью — до -14 градусов. Единственным днем без снега, согласно сайту, будет среда, 3 марта. Солнце появится лишь к концу недели. Самый теплый день обещают 6 марта, в субботу — температура воздуха днем опустится до -4 градусов, а ночью до -6. В воскресенье в Новосибирске ветер усилится до 15 метров в секунду.
По данным «Яндекс.Погоды», все дни грядущей недели будут стабильно снежными. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от -10 до -4 градусов днем. При этом потепление придет в город лишь к концу недели. Самыми теплыми днями, согласно сайту, будут пятница и суббота — в этот день столбик термометра опустится до -4 градусов, а ночью до -6. А самым холодным днем будет понедельник — -10 градусов днем и -14 ночью.
Стабильно прохладную, пасмурную погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, вторник, 2 марта, станет самым холодным на неделе — температура воздуха днем составит -11 градусов, ночью — -17, будет преимущественно облачно. Солнце выглянет ненадолго лишь в среду. Зато в пятницу, 5 марта, потеплеет — столбик термометра застынет на отметке -3 днем и -5 ночью.
А вот центр «Фобос» обещает снег во все дни, кроме четверга, 4 марта. Столбик термометра, согласно сайту, даже поднимется до нуля днем 5 марта, в пятницу. В остальном прогноз примерно совпадает с другими погодными сайтами.
Недавно синоптики сообщили, какая погода ждет Новосибирск в последние выходные зимы, а также в первый весенний день, 1 марта.