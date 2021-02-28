Когда потеплеет? Смотрим, какой будет погода в Новосибирске в первую неделю весны

На днях российские синоптики сообщили, что в начале марта в Новосибирскую область нагрянет аномальное тепло. Чтобы убедиться, так ли оно на самом деле, НГС решил изучить виртуальные погодные сервисы и узнать, какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе.



По данным Gismeteo, 1 марта Новосибирск накроет сильный снегопад. Температура днем опустится до -6, а ночью — до -14 градусов. Единственным днем без снега, согласно сайту, будет среда, 3 марта. Солнце появится лишь к концу недели. Самый теплый день обещают 6 марта, в субботу — температура воздуха днем опустится до -4 градусов, а ночью до -6. В воскресенье в Новосибирске ветер усилится до 15 метров в секунду.