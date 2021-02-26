Составлен прогноз на последние дни зимы и первый день весны в Новосибирске — нас ждет резкий перепад

В первый день весны в Новосибирске температура поднимется до -3 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние выходные зимы, а также в первый весенний день,
— 27 и 28 февраля мы будем находиться в тылу за холодными фронтами, над нами будет антициклон. С приближением циклона, который сейчас перемещается с европейской территории и
27 февраля в Новосибирске переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ночью температура
28 февраля преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег. Ночью
В первый день весны,
В начале марта температура в Новосибирской области поднимется выше нормы на
Последние дни в Новосибирске морозно — в регион пришла непогода из Омской области. Здесь мы публиковали прогноз погоды на конец февраля.