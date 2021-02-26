Составлен прогноз на последние дни зимы и первый день весны в Новосибирске — нас ждет резкий перепад

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние выходные зимы, а также в первый весенний день, 1 марта .

— 27 и 28 февраля мы будем находиться в тылу за холодными фронтами, над нами будет антициклон. С приближением циклона, который сейчас перемещается с европейской территории и 1 марта перейдет через Уральский хребет и поступит на нашу территорию, будет повышение температуры. С циклоном будет выпадать снег и мокрый снег. Температуры повысятся до слабо отрицательных. По югу области мы ждем -1... -6 градусов. Но это будет единственный теплый день, потому что со второго числа в тыл снова будет заходить холодный воздух, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.