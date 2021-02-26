26 февраля пятница
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 6/10
usd 73.47
eur 89.50
Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

Все новости

Все новости

Составлен прогноз на последние дни зимы и первый день весны в Новосибирске — нас ждет резкий перепад

После внезапного повышения температуры город снова ждет похолодание

470
Обсудить

Поделиться

Резкое потепление до -3 градусов придет в Новосибирск только на один день

Резкое потепление до -3 градусов придет в Новосибирск только на один день

Поделиться

В первый день весны в Новосибирске температура поднимется до -3 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние выходные зимы, а также в первый весенний день, 1 марта.

— 27 и 28 февраля мы будем находиться в тылу за холодными фронтами, над нами будет антициклон. С приближением циклона, который сейчас перемещается с европейской территории и 1 марта перейдет через Уральский хребет и поступит на нашу территорию, будет повышение температуры. С циклоном будет выпадать снег и мокрый снег. Температуры повысятся до слабо отрицательных. По югу области мы ждем -1... -6 градусов. Но это будет единственный теплый день, потому что со второго числа в тыл снова будет заходить холодный воздух, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

27 февраля в Новосибирске переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ночью температура -25... -27 градусов, в пригороде до -30 градусов. Днем -20... -22 градуса. Ветер западный 4–9 м/с.

28 февраля преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег. Ночью -27... -29 градусов, в пригороде до -34 градусов. Днем ослабление морозов до -11... -13 градусов. Ветер южный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В первый день весны, 1 марта, ночью и днем небольшой снег. Температура ночью -13... -15 градусов, с небольшим повышением к утру. Днем -3... -5 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с.

В начале марта температура в Новосибирской области поднимется выше нормы на 8–10 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Последние дни в Новосибирске морозно — в регион пришла непогода из Омской области. Здесь мы публиковали прогноз погоды на конец февраля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирсканомальное потеплениепрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...