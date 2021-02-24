Дойдет ли до Новосибирска сильная метель из Омска? Прогноз погоды от синоптиков

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — на НСО надвигается непогода из соседнего региона. Сегодня, 24 февраля , из-за метели в Омской области перекрыли движение по всем федеральным трассам для пассажирских автобусов. Под ограничение движения попала и трасса Р-254 «Иртыш», которая проходит через Новосибирскую область.



— У нас неблагоприятный прогноз на 25 февраля — к нам смещаются омские метели, но они будут не такими интенсивными, как у соседей, потому что циклон заденет в основном западные и центральные районы Новосибирской области и потом уйдет на северо-восток. Но в городе тоже будет мести, будет ухудшение видимости из-за осадков, заносы на дорогах, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.