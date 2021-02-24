Дойдет ли до Новосибирска сильная метель из Омска? Прогноз погоды от синоптиков

Омские метели приближаются к Новосибирской области
Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — на НСО надвигается непогода из соседнего региона. Сегодня,
— У нас неблагоприятный прогноз на
По прогнозам синоптика, циклон пройдет буквально за ночь — скорость его смещения составит около
— С выходом этого циклона придут интенсивные осадки, в его южной части будет тепло, а в северной части произойдет выхолаживание. Будет порывистый ветер по области до
25 февраля в Новосибирске ночью снег, местами метель, днем в отдельных районах небольшой снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ночью и днем температура
26 февраля в городе в отдельных районах небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до
27 февраля ночью в отдельных районах Новосибирска небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры ожидаются до
Также накануне МЧС выпустило предупреждение о резком усилении ветра до