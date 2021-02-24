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Дойдет ли до Новосибирска сильная метель из Омска? Прогноз погоды от синоптиков

К концу недели в городе похолодает до -32 градусов

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Сегодня ночью порывы ветра в Новосибирской области будут достигать <nobr class="_">24 м/с</nobr>

Сегодня ночью порывы ветра в Новосибирской области будут достигать 24 м/с

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Омские метели приближаются к Новосибирской области

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — на НСО надвигается непогода из соседнего региона. Сегодня, 24 февраля, из-за метели в Омской области перекрыли движение по всем федеральным трассам для пассажирских автобусов. Под ограничение движения попала и трасса Р-254 «Иртыш», которая проходит через Новосибирскую область.

— У нас неблагоприятный прогноз на 25 февраля — к нам смещаются омские метели, но они будут не такими интенсивными, как у соседей, потому что циклон заденет в основном западные и центральные районы Новосибирской области и потом уйдет на северо-восток. Но в городе тоже будет мести, будет ухудшение видимости из-за осадков, заносы на дорогах, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По прогнозам синоптика, циклон пройдет буквально за ночь — скорость его смещения составит около 80 км/ч.

— С выходом этого циклона придут интенсивные осадки, в его южной части будет тепло, а в северной части произойдет выхолаживание. Будет порывистый ветер по области до 24 м/с. Затем этот циклон уйдет, и в тыл к нему будет смещаться холодная воздушная масса, произойдет похолодание, — добавила синоптик.

25 февраля в Новосибирске ночью снег, местами метель, днем в отдельных районах небольшой снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ночью и днем температура -15... -17 градусов с небольшим понижением в течение дня. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью скоростью 9–14 м/с, местами порывы до 22 м/с, днем до 19 м/с.

26 февраля в городе в отдельных районах небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -24... -26 градусов. Днем будет -20... -22 градуса. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 2–7 м/с.

27 февраля ночью в отдельных районах Новосибирска небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры ожидаются до -27... -29 градусов, в пригороде до -32 градусов. Днем -18... -20 градусов. Ветер западный 2–7 м/с.

Также накануне МЧС выпустило предупреждение о резком усилении ветра до 20 м/с.

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Новосибирскзимапрогноз погоды
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