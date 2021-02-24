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Рядом с Новосибирской областью перекрыли федеральную трассу из-за погоды — на дорогу не пускают автобусы

Всех водителей призывают воздержаться от поездок — ситуация на дороге очень непростая

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В соседнем регионе разыгралась непогода, которая ухудшила ситуацию на дорогах

В соседнем регионе разыгралась непогода, которая ухудшила ситуацию на дорогах

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Трассу до Новосибирской области из-за метели перекрыли для автобусов

В Омской области минимум до 17:00 перекрыли движение по всем федеральным трассам для пассажирских автобусов. Под ограничение движения попала и трасса Р-254 «Иртыш», которая проходит через Новосибирскую область.

— Причина — ухудшение погоды: сильные метели, порывистый ветер, снижение видимости. Организации, обслуживающие федеральные дороги, переведены на усиленный режим работы. Просим автомобилистов в условиях низкой видимости и сильного бокового ветра передвигаться с особой осторожностью, соблюдать безопасную дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники, по возможности отложить поездку до улучшения метеоусловий, — сообщили в «Сибуправтодор».

В Новосибирской области погода также не радует жителей. МЧС выпустило предупреждение о резком усилении ветра.

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непогодаперекрытие трассы
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