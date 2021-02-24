Рядом с Новосибирской областью перекрыли федеральную трассу из-за погоды — на дорогу не пускают автобусы

Трассу до Новосибирской области из-за метели перекрыли для автобусов
В Омской области минимум до 17:00 перекрыли движение по всем федеральным трассам для пассажирских автобусов. Под ограничение движения попала и трасса Р-254 «Иртыш», которая проходит через Новосибирскую область.
— Причина — ухудшение погоды: сильные метели, порывистый ветер, снижение видимости. Организации, обслуживающие федеральные дороги, переведены на усиленный режим работы. Просим автомобилистов в условиях низкой видимости и сильного бокового ветра передвигаться с особой осторожностью, соблюдать безопасную дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники, по возможности отложить поездку до улучшения метеоусловий, — сообщили в «Сибуправтодор».
В Новосибирской области погода также не радует жителей. МЧС выпустило предупреждение о резком усилении ветра.