На Новосибирск надвигается шквалистый ветер — МЧС выпустило экстренное предупреждение

Ветер с порывами до 20 м/с обещают новосибирцам
В ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается резкое усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам СМС с предупреждением.
— По данным гидрометцентра, 24 февраля по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра
При таком ветре возможны обрушения частей деревьев и слабоукрепленных конструкций.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью по городу и области преимущественно без осадков, а вот днем местами ожидается умеренный снег, возможны метели, на дорогах — гололедица и снежные заносы.
Мы изучили прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске — посмотрите, какими будут оставшиеся дни февраля.