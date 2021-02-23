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На Новосибирск надвигается шквалистый ветер — МЧС выпустило экстренное предупреждение

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

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Днем также ожидаются умеренные снегопады, возможны метели

Днем также ожидаются умеренные снегопады, возможны метели

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Ветер с порывами до 20 м/с обещают новосибирцам 24 февраля

В ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается резкое усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам СМС с предупреждением.

— По данным гидрометцентра, 24 февраля по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — значится в сообщении ведомства.

При таком ветре возможны обрушения частей деревьев и слабоукрепленных конструкций.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью по городу и области преимущественно без осадков, а вот днем местами ожидается умеренный снег, возможны метели, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

Мы изучили прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске — посмотрите, какими будут оставшиеся дни февраля.

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МЧСшквалистый ветер
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