Город снова завалит снегом? Изучаем прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске

Изучаем прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске
На праздничные дни в Новосибирске синоптики обещали морозы, а какой будет вся последняя неделя зимы — с 22 по 28 февраля, изучил журналист НГС.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова рассказывала НГС о том, что 22 и 23 февраля днем будет около -20 градусов. При этом ночью 23 февраля будет около
Судя по разным сервисам, дающим прогноз погоды, неделя будет снежной — осадки будут выпадать практически каждый день, возможно, за исключением вторника, 23 февраля. Самыми холодными днями с температурой около
Меньше всего осадков указал центр «Фобос»: по его данным, снег будет только 25 и 27 февраля, а самая низкая температура, около
Сервис «Яндекс. Погода» показывает, что самая холодная ночь будет 22 февраля: температура опустится до
Согласно порталу Gismeteo, все немного иначе: самая холодная ночь будет 23 февраля —
Сайт AccuWeather показывает на неделе такой диапазон температур: от
Ранее мы писали, с какими последствиями снегопадов столкнулись новосибирцы — редакцию НГС завалили жалобами на ужасную уборку.