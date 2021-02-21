Город снова завалит снегом? Изучаем прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске

На праздничные дни в Новосибирске синоптики обещали морозы, а какой будет вся последняя неделя зимы — с 22 по 28 февраля, изучил журналист НГС.



Ранее начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова рассказывала НГС о том, что 22 и 23 февраля днем будет около -20 градусов. При этом ночью 23 февраля будет около -30 градусов . И далее погода будет неустойчивой.