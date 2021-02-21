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Город снова завалит снегом? Изучаем прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске

Одним из наиболее холодных дней будет 23 февраля

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Выходные дни на следующей неделе будут достаточно холодными

Выходные дни на следующей неделе будут достаточно холодными

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Изучаем прогноз погоды на последнюю неделю зимы в Новосибирске

На праздничные дни в Новосибирске синоптики обещали морозы, а какой будет вся последняя неделя зимы — с 22 по 28 февраля, изучил журналист НГС.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова рассказывала НГС о том, что 22 и 23 февраля днем будет около -20 градусов. При этом ночью 23 февраля будет около -30 градусов. И далее погода будет неустойчивой.

Судя по разным сервисам, дающим прогноз погоды, неделя будет снежной — осадки будут выпадать практически каждый день, возможно, за исключением вторника, 23 февраля. Самыми холодными днями с температурой около -20 градусов и ниже будут 23, 25 и 26 февраля.

Меньше всего осадков указал центр «Фобос»: по его данным, снег будет только 25 и 27 февраля, а самая низкая температура, около -23 градусов, — 23 и 26 февраля. Кроме того, ожидается сильный туман 24, 25 и 27 февраля.

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Сервис «Яндекс. Погода» показывает, что самая холодная ночь будет 22 февраля: температура опустится до -28 градусов; и все дни, кроме 23 февраля, в Новосибирске будет снег.

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Согласно порталу Gismeteo, все немного иначе: самая холодная ночь будет 23 февраля — -27 градусов, а самым теплым днем окажется 25 февраля — -9 градусов. Максимальная скорость ветра будет в четверг и пятницу, 25 и 26 февраля, — около 17 метров в секунду.

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Сайт AccuWeather показывает на неделе такой диапазон температур: от -12 градусов 24 февраля до -21 градуса 26 и 27 февраля. При этом самой холодной ночью будет 22 февраля — -30 градусов.

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Ранее мы писали, с какими последствиями снегопадов столкнулись новосибирцы — редакцию НГС завалили жалобами на ужасную уборку.

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зимапогодасиноптикиснег
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