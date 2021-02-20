В Новосибирск идут морозы до -32 градусов

В Новосибирске резко похолодает до -32 градусов
Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании в ночь на 23 февраля ожидается понижение температуры до -32 градусов.
21 февраля температура ночью
22 февраля температура ночью до
23 февраля температура ночью
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам:
В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.
Накануне НГС рассказал, какая погода ожидает Новосибирск на праздничных выходных.