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Тема дняКак в офисах поздравляют с 23 Февраля (фото)

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В Новосибирск идут морозы до -32 градусов

В самый холодный день на праздниках ожидается без осадков

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23 февраля в городе столбик термометра опустится до -32 градусов

23 февраля в городе столбик термометра опустится до -32 градусов

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В Новосибирске резко похолодает до -32 градусов

Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании в ночь на 23 февраля ожидается понижение температуры до -32 градусов.

21 февраля температура ночью -25… -27 градусов, днем -14… -16 градусов, ветер южный 3–8 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем — местами небольшой снег.


22 февраля температура ночью до -20… -22 градусов, днем -17… -19 градусов, ветер ночью западный 7–12 м/с, днем юго-западный 3–8 м/с. Местами небольшой снег.

23 февраля температура ночью -27… -29 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем -18… -20 градусов, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 3–8 м/с. Преимущественно без осадков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218–68–88.

В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.

Накануне НГС рассказал, какая погода ожидает Новосибирск на праздничных выходных.

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Новосибирскпохолодание
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