Какой будет погода на праздничных выходных? Новосибирцев снова ждут температурные качели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, а также в длинные февральские выходные.

— Через нашу область очень быстро проходят циклоны Атлантического происхождения. На 19-е число пройдет циклон с запада, Арало-Каспийского происхождения, он сейчас там зарождается, набирает силу и пойдет через всю территорию Западной Сибири на 19 февраля . Циклон принесет осадки, днем с мокрым снегом большой интенсивности, метели, с порывистым ветром до 16 м/сек в городе и до 20 м/сек по области. Также циклон принесет относительно теплую погоду — по югу области возможна оттепель, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

