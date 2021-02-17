17 февраля среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 73.29
eur 88.94
Тема дняМонолог мамы убитого студента НГТУ

Все новости

Все новости

Какой будет погода на праздничных выходных? Новосибирцев снова ждут температурные качели

В ближайшее время в регион придут атлантические циклоны

613
1Обсудить

Поделиться

В череде холодных дней в Новосибирской области ожидается оттепель <nobr class="_">19 февраля</nobr>&nbsp;

В череде холодных дней в Новосибирской области ожидается оттепель 19 февраля 

Поделиться

На праздничных выходных новосибирцев ждут морозы

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, а также в длинные февральские выходные.

— Через нашу область очень быстро проходят циклоны Атлантического происхождения. На 19-е число пройдет циклон с запада, Арало-Каспийского происхождения, он сейчас там зарождается, набирает силу и пойдет через всю территорию Западной Сибири на 19 февраля. Циклон принесет осадки, днем с мокрым снегом большой интенсивности, метели, с порывистым ветром до 16 м/сек в городе и до 20 м/сек по области. Также циклон принесет относительно теплую погоду — по югу области возможна оттепель, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

18 февраля в Новосибирске преимущественно без осадков. В ночные часы — -17... -19 градусов, в пригороде до -23 градусов. Днем — -14... -16 градусов. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 4–9 м/сек.

19 февраля в городе небольшой снег, местами метель. Ночные температуры — -14... -16 градусов с небольшим повышением к утру до -9... -11 градусов. Днем — -6... -8 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 6–11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.

По словам Марины Виноградовой, 20-го числа в тыл снова заходит холодный воздух, всё время наблюдаются природные качели. На 20-е число произойдет похолодание.


20 февраля в Новосибирске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — -22... -24 градуса. Днем — -18... -20 градусов. Ветер северо-западный, северный, ночью 7–12 м/сек, днем 4–9 м/сек.

— На 21, 22 и 23 февраля будет холодная погода. Затем снова выходит, по предварительным данным, циклон Арало-Каспийского происхождения, снова будет потепление, на 25-е число к нему в тыл снова зайдет холод. В общем, конец февраля пройдет на низком фоне температур, сохранится неустойчивый характер температур. Весеннего потепления в конце февраля мы пока не ждем, — добавила синоптик.

Также синоптики уточнили, что за день и ночь 16 февраля в Новосибирске и по области выпало от 8 до 10 мм мокрого снега. По отношению к декадной норме это составило от 120 до 200% осадков. За вторую декаду февраля норма осадков — 8 мм.

В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГидрометцентрНовосибирскпрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...