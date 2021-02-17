Какой будет погода на праздничных выходных? Новосибирцев снова ждут температурные качели

На праздничных выходных новосибирцев ждут морозы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, а также в длинные февральские выходные.
— Через нашу область очень быстро проходят циклоны Атлантического происхождения. На 19-е число пройдет циклон с запада, Арало-Каспийского происхождения, он сейчас там зарождается, набирает силу и пойдет через всю территорию Западной Сибири на
18 февраля в Новосибирске преимущественно без осадков. В ночные часы —
19 февраля в городе небольшой снег, местами метель. Ночные температуры —
По словам Марины Виноградовой,
20 февраля в Новосибирске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью —
— На 21, 22 и 23 февраля будет холодная погода. Затем снова выходит, по предварительным данным, циклон Арало-Каспийского происхождения, снова будет потепление, на 25-е число к нему в тыл снова зайдет холод. В общем, конец февраля пройдет на низком фоне температур, сохранится неустойчивый характер температур. Весеннего потепления в конце февраля мы пока не ждем, — добавила синоптик.
Также синоптики уточнили, что за день и ночь
В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.