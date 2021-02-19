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Синоптики рассказали, как изменится погода после праздничных выходных

А в ближайшие дни в городе установится морозная погода

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Сейчас в Новосибирске -4 градуса, но к позднему вечеру столбик термометра опустится до -25 градусов

Сейчас в Новосибирске -4 градуса, но к позднему вечеру столбик термометра опустится до -25 градусов

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Новосибирск ожидает потепление после 23 февраля

Синоптики рассказали об изменении погоды после праздничных выходных — в Новосибирск вместе с новым циклоном придет потепление.

— Над нами сейчас располагается обширный циклон, но он будет быстро смещаться на восток, поэтому похолодает, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

20 февраля в Новосибирске ночью небольшой снег и днем преимущественно без осадков. В ночные часы -23... -25 градусов. Днем -18... -20 градусов. Ветер северо-западный ночью 7–12 м/сек, днем 3–8 м/сек.

21 февраля в городе преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -22... -24 градуса, в пригороде до -27 градусов. В дневные часы -12... -14 градусов. Ветер южный 3–8 м/сек.

22 февраля местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха -21... -23 градуса. Днем -18... -20 градусов. Ветер западный 4–9 м/сек, местами до 14 м/сек. Днем 4–9 м/сек.

23 февраля в городе будет преимущественно без осадков. Ночью -26... -28 градусов. Днем около -20 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.

— Пока фон температур устанавливается несколько пониженный. Качели продолжаются, и это еще не последний циклон. Следующий циклон ожидается в конце месяца, 24–25 числа. Поэтому пока очень неустойчивый характер погоды с перепадами давления, с мощными выносами тепла и затоками холода, — добавила синоптик.

Главное управление МЧС по Новосибирской области также сообщило, что 19 февраля ветер может усилиться до 22 метров в секунду. Поэтому горожанам рекомендуют закрывать все окна и форточки и убрать с открытых балконов вещи, чтобы их не унесло ветром. Автомобилистов просят не парковаться под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051, 218-68-88.

В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.

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Новосибирскзимапогодапрогноз погоды
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