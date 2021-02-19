Синоптики рассказали, как изменится погода после праздничных выходных

Новосибирск ожидает потепление после
Синоптики рассказали об изменении погоды после праздничных выходных — в Новосибирск вместе с новым циклоном придет потепление.
— Над нами сейчас располагается обширный циклон, но он будет быстро смещаться на восток, поэтому похолодает, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
20 февраля в Новосибирске ночью небольшой снег и днем преимущественно без осадков. В ночные часы
21 февраля в городе преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью
22 февраля местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха
23 февраля в городе будет преимущественно без осадков. Ночью
— Пока фон температур устанавливается несколько пониженный. Качели продолжаются, и это еще не последний циклон. Следующий циклон ожидается в конце месяца, 24–25 числа. Поэтому пока очень неустойчивый характер погоды с перепадами давления, с мощными выносами тепла и затоками холода, — добавила синоптик.
Главное управление МЧС по Новосибирской области также сообщило, что
Специалисты департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051,
В Новосибирске снегопады превратили город вновь в огромный сугроб. Пешеходам приходится проявлять силу воли и свой характер, чтобы пробраться по узким заснеженным тротуарам. Многие дороги стали однополосными. Смотрите наш фоторепортаж здесь.