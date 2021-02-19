Синоптики рассказали, как изменится погода после праздничных выходных

Синоптики рассказали об изменении погоды после праздничных выходных — в Новосибирск вместе с новым циклоном придет потепление.

— Над нами сейчас располагается обширный циклон, но он будет быстро смещаться на восток, поэтому похолодает, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.