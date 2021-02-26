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Новосибирскую область ждет аномальное тепло

Температура поднимется выше нормы на 8–10 градусов

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Теплые дни ожидают в первых числах марта

Теплые дни ожидают в первых числах марта

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В начале марта в Новосибирскую область придет потепление

В начале марта температура в Новосибирской области поднимется выше нормы на 8–10 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Весна будет прослеживаться явно, — сказал Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночная температура в этих регионах в период потепления составит 8–15 градусов мороза, а дневная — от 0 до -5 градусов.

Последние дни в Новосибирске морозно — в регион пришла непогода из Омской области. Здесь мы публиковали прогноз погоды на конец февраля.

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