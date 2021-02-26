Новосибирскую область ждет аномальное тепло

В начале марта в Новосибирскую область придет потепление
В начале марта температура в Новосибирской области поднимется выше нормы на
— Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус
По словам синоптика, ночная температура в этих регионах в период потепления составит
Последние дни в Новосибирске морозно — в регион пришла непогода из Омской области. Здесь мы публиковали прогноз погоды на конец февраля.