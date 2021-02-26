Новосибирскую область ждет аномальное тепло

В начале марта температура в Новосибирской области поднимется выше нормы на 8–10 градусов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



— Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов . Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8–10 градусов . Весна будет прослеживаться явно, — сказал Роман Вильфанд.

