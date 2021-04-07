7 апреля среда
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 76.38
eur 90.18
Тема дняЗакрылась половина гипермаркетов «Гигант»

Все новости

Все новости

В глубокой яме около Хилокского рынка застрял КАМАЗ — движение парализовало

В обе стороны растянулись длинные пробки

1 419
38Обсудить

Поделиться

Машины не могут проехать

Машины не могут проехать

Поделиться

Застрявший в яме КАМАЗ парализовал движение в Новосибирске

Вечером в среду, 7 апреля, в Ленинском районе Новосибирска около Хилокского рынка КАМАЗ попал в глубокую яму и застрял там.

— На кольце возле Хилокского рынка мы на выходных видели большую яму, а сейчас в нее провалился большегруз и движение парализовано. Невозможно проехать, — рассказала журналисту НГС читательница Наталья.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии по улице Петухова растянулся затор более трех километров. Движение затруднено также на улице Хилокской и Толмачевском шоссе.

Утром на улице Петухова дорогу затопило огромной лужей. Позже чиновники отчитались, что воду оттуда откачали. Но оказалось, что это не помогло.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пробки в НовосибирскеямаКАМАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...