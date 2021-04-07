В глубокой яме около Хилокского рынка застрял КАМАЗ — движение парализовало

Застрявший в яме КАМАЗ парализовал движение в Новосибирске
Вечером в среду, 7 апреля, в Ленинском районе Новосибирска около Хилокского рынка КАМАЗ попал в глубокую яму и застрял там.
— На кольце возле Хилокского рынка мы на выходных видели большую яму, а сейчас в нее провалился большегруз и движение парализовано. Невозможно проехать, — рассказала журналисту НГС читательница Наталья.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии по улице Петухова растянулся затор более трех километров. Движение затруднено также на улице Хилокской и Толмачевском шоссе.
Утром на улице Петухова дорогу затопило огромной лужей. Позже чиновники отчитались, что воду оттуда откачали. Но оказалось, что это не помогло.