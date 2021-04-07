Огромную лужу на Петухова откачали — чиновники объяснили, почему там скапливается вода

В Новосибирске убрали огромную лужу на Петухова
Горожане пожаловались на гигантскую лужу этим утром — читатель НГС снял на видео, как ему пришлось добираться на работу через огромный водоем. Спустя несколько часов чиновники отчитались, что воду на Петухова откачали.
— Это проблемный участок. Вода скапливается в самой нижней точке. Системы водоотведения нет, и мы постоянно проводим противопаводковые мероприятия, когда идет период таяния снега, — рассказал НГС заместитель главы Кировского района Михаил Кузнецов. — Вывозим снег, расчищаем площадку, а когда скапливается вода, ставим насос или помпу.
Точную стоимость работ в администрации назвать не смогли, как и расходы на организацию нормальной системы отведения, проект которой сейчас разрабатывается.
В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.