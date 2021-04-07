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Огромную лужу на Петухова откачали — чиновники объяснили, почему там скапливается вода

Море талой воды разливается здесь каждую весну

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Воду откачивали несколько часов. Сейчас проезжая часть выглядит так

Воду откачивали несколько часов. Сейчас проезжая часть выглядит так

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В Новосибирске убрали огромную лужу на Петухова

Горожане пожаловались на гигантскую лужу этим утром — читатель НГС снял на видео, как ему пришлось добираться на работу через огромный водоем. Спустя несколько часов чиновники отчитались, что воду на Петухова откачали.

— Это проблемный участок. Вода скапливается в самой нижней точке. Системы водоотведения нет, и мы постоянно проводим противопаводковые мероприятия, когда идет период таяния снега, — рассказал НГС заместитель главы Кировского района Михаил Кузнецов. — Вывозим снег, расчищаем площадку, а когда скапливается вода, ставим насос или помпу.

Точную стоимость работ в администрации назвать не смогли, как и расходы на организацию нормальной системы отведения, проект которой сейчас разрабатывается.

В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

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лужапаводок
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