Что в Новосибирской области может затопить весной: синоптики дали прогноз на паводок

Сегодня, 23 марта, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.



Как рассказал специалист на пресс-конференции в ТАСС, достижение опасных отметок подтопления прибрежных территорий и дачных участков возможно в дачных обществах Новосибирска возле Оби, а также на реке Бакса в селе Пихтовка, реке Карасук в селе Черновка и реке Каргат в поселке Гавриловский.