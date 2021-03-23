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Что в Новосибирской области может затопить весной: синоптики дали прогноз на паводок

В предгорье Алтая вскрытие рек начнется в конце марта — начале апреля

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Толщина льда в Новосибирском водохранилище составляет <nobr class="_">66–87</nobr> сантиметров — это на <nobr class="_">8–12</nobr> сантиметров меньше нормы

Толщина льда в Новосибирском водохранилище составляет 66–87 сантиметров — это на 8–12 сантиметров меньше нормы

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Синоптики назвали пункты НСО, где может затопить во время паводка

Сегодня, 23 марта, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

Как рассказал специалист на пресс-конференции в ТАСС, достижение опасных отметок подтопления прибрежных территорий и дачных участков возможно в дачных обществах Новосибирска возле Оби, а также на реке Бакса в селе Пихтовка, реке Карасук в селе Черновка и реке Каргат в поселке Гавриловский.

— По состоянию на 20 марта глубина промерзания почвы по большинству территорий Западной Сибири составила от 56 до 112 см, на юге, юго-западе — 120–169 см. Всё это около и меньше нормы. Запасы воды в снежном покрове составляют от 112 до 156% нормы, — рассказал Люцигер.

Толщина льда в Новосибирском водохранилище составляет 66–87 сантиметров — это на 8–12 сантиметров меньше нормы. По словам Александра Люцигера, предварительный анализ дает основание предполагать что вскрытие рек, особенного по юго-западному предгорью Алтая, начнется на 2–5 суток раньше среднемноголетних значений. Вскрытие ожидается в конце марта — начале апреля.

В Новосибирске около 200 мест находятся в зоне риска из-за паводка, оттуда планируют вывезти снег до потепления. На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть прогулялся по двум дворам, которые находятся в потенциальной опасности.

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