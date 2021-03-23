Что в Новосибирской области может затопить весной: синоптики дали прогноз на паводок

Синоптики назвали пункты НСО, где может затопить во время паводка
Сегодня, 23 марта, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.
Как рассказал специалист на пресс-конференции в ТАСС, достижение опасных отметок подтопления прибрежных территорий и дачных участков возможно в дачных обществах Новосибирска возле Оби, а также на реке Бакса в селе Пихтовка, реке Карасук в селе Черновка и реке Каргат в поселке Гавриловский.
— По состоянию на
Толщина льда в Новосибирском водохранилище составляет
В Новосибирске около 200 мест находятся в зоне риска из-за паводка, оттуда планируют вывезти снег до потепления. На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть прогулялся по двум дворам, которые находятся в потенциальной опасности.