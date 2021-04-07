Океан на Петухова: дорогу в Новосибирске залило огромной лужей — видео, как плывут машины

Дорога на улице Петухова в Новосибирске превратилась в океан
В Новосибирске на дороге на улице Петухова образовалась огромная лужа. Читатель НГС снял на видео, как ему сегодня утром 7 апреля пришлось добираться на работу.
— Возле «Ленты» на Петухова плывем. Вообще, океан тут, — прислал мужчина видео в редакцию.
Машинам пришлось практически плыть по дороге.
В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.