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Тема дняДва человека погибли в утреннем ДТП

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Океан на Петухова: дорогу в Новосибирске залило огромной лужей — видео, как плывут машины

Ролик из окна своего автомобиля снял один из водителей

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Лужа очень глубокая

Лужа очень глубокая

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Дорога на улице Петухова в Новосибирске превратилась в океан

В Новосибирске на дороге на улице Петухова образовалась огромная лужа. Читатель НГС снял на видео, как ему сегодня утром 7 апреля пришлось добираться на работу.

— Возле «Ленты» на Петухова плывем. Вообще, океан тут, — прислал мужчина видео в редакцию.

Машинам пришлось практически плыть по дороге.

В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

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лужипаводок
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