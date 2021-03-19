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Сибиряк разбил «Тойоту» из-за ямы на Ватутина — через год суд обязал мэрию выплатить ему 150 тысяч

ДЭУ-4 должно будет заплатить не только за повреждение машины, но и за расходы по его оценке и судебные экспертизы

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ДТП произошло <nobr class="_">20 марта</nobr> прошлого года напротив дома по улице <nobr class="_">Ватутина, 29</nobr>

ДТП произошло 20 марта прошлого года напротив дома по улице Ватутина, 29

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Новосибирец отсудил у мэрии 150 тысяч из-за ДТП на плохой дороге

Суд обязал новосибирское Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4 выплатить жителю города компенсацию за пробитое колесо и расколотый бампер автомобиля.

20 марта 2020 года в 07:30 новосибирец ехал на «Тойоте-Королла-Ранкс» и у дома по улице Ватутина, 29 влетел в яму.

— Из справки о ДТП следует, что в результате дорожно-транспортного происшествия у транспортного средства повреждены: передняя левая шина, диск левый передний, передний бампер, а также имеются скрытые повреждения, — говорится в решении Кировского районного суда.

Мужчина попросил взыскать с ДЭУ № 4 (учреждение принадлежит мэрии города) 154 850 рублей. Из них: ущерб, причиненный автомобилю, — 92 200 рублей, расходы по оценке ущерба — 15 000 рублей, услуги представителя — 15 000 рублей, госпошлина — 2452 рубля, судебные экспертизы — 30 000 рублей, почтовые расходы — 397,28 рубля.

Суд назначил независимую экспертизу автомобиля. Она подтвердила повреждения, о которых говорилось в справке о ДТП. Кировский районный суд встал на сторону новосибирца и удовлетворил иск. ДЭУ-4 должно выплатить ему всю заявленную сумму.

Решение суда в законную силу пока не вступило. НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.

Качество дорог Новосибирска всегда вызывает множество вопросов. В октябре прошлого года популярный в Рунете блогер Кирилл Петров, известный как Варпач (Warpath), во время поездки по Сибири пробил колеса на своем электрокаре Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе.

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ДЭУмэрия Новосибирскаямы на дорогахпробил колесо
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