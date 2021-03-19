Сибиряк разбил «Тойоту» из-за ямы на Ватутина — через год суд обязал мэрию выплатить ему 150 тысяч

Новосибирец отсудил у мэрии 150 тысяч из-за ДТП на плохой дороге
Суд обязал новосибирское Дорожно-эксплуатационное учреждение
— Из справки о ДТП следует, что в результате дорожно-транспортного происшествия у транспортного средства повреждены: передняя левая шина, диск левый передний, передний бампер, а также имеются скрытые повреждения, — говорится в решении Кировского районного суда.
Мужчина попросил взыскать с
Суд назначил независимую экспертизу автомобиля. Она подтвердила повреждения, о которых говорилось в справке о ДТП. Кировский районный суд встал на сторону новосибирца и удовлетворил иск. ДЭУ-4 должно выплатить ему всю заявленную сумму.
Решение суда в законную силу пока не вступило. НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.
Качество дорог Новосибирска всегда вызывает множество вопросов. В октябре прошлого года популярный в Рунете блогер Кирилл Петров, известный как Варпач (Warpath), во время поездки по Сибири пробил колеса на своем электрокаре Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе.