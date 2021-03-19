Сибиряк разбил «Тойоту» из-за ямы на Ватутина — через год суд обязал мэрию выплатить ему 150 тысяч

Качество дорог Новосибирска всегда вызывает множество вопросов. В октябре прошлого года популярный в Рунете блогер Кирилл Петров, известный как Варпач (Warpath), во время поездки по Сибири пробил колеса на своем электрокаре Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе.

