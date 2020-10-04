Столичный блогер пробил колеса под Новосибирском на своей «Тесле» (он хочет засудить местные власти)

Популярный в Рунете блогер Кирилл Петров, известный как Варпач (Warpath), во время поездки по Сибири пробил колеса на своем электрокаре Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе.



В своем инстаграме Кирилл Петров рассказал, что проехал по стране 4000 километров, и всё было прекрасно, и только в Новосибирске он стал жертвой местных дорог.

— Пробили два колеса, просто о маленькую ямочку. Новосибирск, обожаю твои дороги, это что такое? Я вызвал полицию, буду решать проблему с этой ямой, буду оформлять прям официально. Я все эти деньги за ремонт, за новую резину высужу с владельца этой дороги. Я высужу с вас очень большие деньги, — пригрозил местным властям Кирилл Петров.