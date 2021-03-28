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«Город после бомбежки»: новосибирцы жалуются на ямы и лужи в оттаявшем городе — смотрим фото

В Новосибирске потеплело, начал таять снег, на смену сугробам пришли лужи

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Лужи на Колхидской&nbsp;

Лужи на Колхидской 

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Жители Новосибирска жалуются на огромные ямы на дорогах

Вместе с весной в Новосибирск вернулись ямы на дорогах и глубокие лужи. Горожане жалуются на плохие дороги в соцсетях и присылают фотографии и видео в редакцию НГС. Дороги и тротуары разбиты в разных районах города: и в центре, и на окраине.

Фотографии Колхидской в Ленинском районе прислал в редакцию читатель Илья:

— Улица Колхидская. От 11 дома до 9 пройти невозможно! — написал читатель.

В некоторых местах лужи перекрывают всю дорогу&nbsp;

В некоторых местах лужи перекрывают всю дорогу 

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— Город после бомбужки. Это асфальт около 11-й больницы на улице Танкистов, — пишет читательница Елена

— Город после бомбужки. Это асфальт около 11-й больницы на улице Танкистов, — пишет читательница Елена

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В центре города ситцация не лучше: такая лужа ждет новосибирцев на улице Советской&nbsp;

В центре города ситцация не лучше: такая лужа ждет новосибирцев на улице Советской 

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Обходить лужу придется вплотную к проезжей части&nbsp;

Обходить лужу придется вплотную к проезжей части 

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Слякоть на улице Ленина&nbsp;

Слякоть на улице Ленина 

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Горожане делятся возмущением и в соцсетях.

На этой неделе читатели завалили редакцию сообщениями о состоянии Октябрьского моста. Лед на нем растаял, и теперь на дороге хорошо видно все ямы и выбоины, которые мешают автомобилистам. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, в каком состоянии дорога сейчас.

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