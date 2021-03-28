«Город после бомбежки»: новосибирцы жалуются на ямы и лужи в оттаявшем городе — смотрим фото

Вместе с весной в Новосибирск вернулись ямы на дорогах и глубокие лужи. Горожане жалуются на плохие дороги в соцсетях и присылают фотографии и видео в редакцию НГС. Дороги и тротуары разбиты в разных районах города: и в центре, и на окраине.

Фотографии Колхидской в Ленинском районе прислал в редакцию читатель Илья:

— Улица Колхидская. От 11 дома до 9 пройти невозможно! — написал читатель.