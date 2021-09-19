Приходи за оградку: НГС заглянул в темные уголки старинного кладбища — после обеда там слышны женские песни и бродит умрун

Погода для репортажа выдалась самая что ни на есть подходящая — пасмурная, промозглая, но сухая. На входе у вторых ворот рядом с часовней и зданием администрации ни души, кроме изредка каркающих ворон. Встреча специально была назначена так, чтобы начать экскурсию с двух самых посещаемых кварталов, а потом уйти дальше, вглубь. Окинув взглядом территорию, сразу можно отметить богатство надгробий и понять, что покоятся здесь люди непростые.

— Первое кладбище в нашем городе появилось вместе с поселком для строителей железной дороги в 1896 году. Воскресенское кладбище находилось на месте Центрального парка. Парк занимает лишь малую часть могил, на большей части построены ближайшие жилые кварталы. На Воскресенском кладбище хоронили и православных, и мусульман, и заразных — в те времена в городе свирепствовали эпидемии тифа и холеры. Кладбище просуществовало до 1913 года, а после людям было предложено перенести захоронения на новое кладбище, которое располагалось на месте парка «Березовая роща». В 1920 году Воскресенское кладбище окончательно сравняли с землей, при этом много кто не успел перенести захоронения, — начинает рассказ Лидия Королёва.