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Приходи за оградку: НГС заглянул в темные уголки старинного кладбища — после обеда там слышны женские песни и бродит умрун

Эксперт по загробной жизни рассказала, как понять, что ты следующий, и почему стоит ходить на могилы только по утрам

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На Заельцовском кладбище похоронено много известных людей. Это могила писателя Юрия Магалифа, автора книги про приключения обезьянки Жакони

На Заельцовском кладбище похоронено много известных людей. Это могила писателя Юрия Магалифа, автора книги про приключения обезьянки Жакони

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Какой была бы ваша реакция, если бы вам предложили сходить на экскурсию по кладбищам? В нашем городе их семь, у каждого своя история, свои тайны и легенды. Неизменно одно — особая атмосфера тишины и покоя: для кого-то она угнетающая, а для кого-то, наоборот, умиротворяющая. Большинство считает, что кладбище — это про смерть. Однако автор кладбищенских экскурсий Лидия Королёва считает иначе: кладбище — это о жизни, любви, воспоминаниях и вечной памяти о людях, покинувших наш мир. Специально для НГС Лидия провела экскурсию по Заельцовскому кладбищу — прогулка получилась длинной, необычной и жутко интересной.

Погода для репортажа выдалась самая что ни на есть подходящая — пасмурная, промозглая, но сухая. На входе у вторых ворот рядом с часовней и зданием администрации ни души, кроме изредка каркающих ворон. Встреча специально была назначена так, чтобы начать экскурсию с двух самых посещаемых кварталов, а потом уйти дальше, вглубь. Окинув взглядом территорию, сразу можно отметить богатство надгробий и понять, что покоятся здесь люди непростые.

— Первое кладбище в нашем городе появилось вместе с поселком для строителей железной дороги в 1896 году. Воскресенское кладбище находилось на месте Центрального парка. Парк занимает лишь малую часть могил, на большей части построены ближайшие жилые кварталы. На Воскресенском кладбище хоронили и православных, и мусульман, и заразных — в те времена в городе свирепствовали эпидемии тифа и холеры. Кладбище просуществовало до 1913 года, а после людям было предложено перенести захоронения на новое кладбище, которое располагалось на месте парка «Березовая роща». В 1920 году Воскресенское кладбище окончательно сравняли с землей, при этом много кто не успел перенести захоронения, — начинает рассказ Лидия Королёва.

При входе на кладбище мы видим много необычных памятников, которые хочется разглядывать

При входе на кладбище мы видим много необычных памятников, которые хочется разглядывать

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Принятие решения об открытии Заельцовского кладбища ускорила Великая Отечественная война — мест на новом городском кладбище не хватало, хоронить людей было негде. Так, в 1942 году открыли новый некрополь — Заельцовское кладбище, которое считается одним из самых старых и больших (площадь 169 га) кладбищ из семи действующих в городе, где происходит около 4000 захоронений в год. Около 30% могил не имеют ухода.

Обычно экскурсия начинается с элитного квартала советского периода, где похоронены люди, которые внесли весомый вклад в развитие города: ученые, строители, деятели культуры, медицины. Сразу у входа мы видим могилы Ивана Трубникова, начальника Западно-Сибирской железной дороги, Григория Залесского, доктора медицинских наук, Геннадия Лыкова, советского инженера и строителя и других.

В честь Григория Залесского названа улица в Калининском районе

В честь Григория Залесского названа улица в Калининском районе

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— Раньше надгробный камень рассказывал не только о том, как звали человека, но и о его жизни: кем он работал, чем занимался. Каждое надгробие — отсылка к мемориальной скульптуре. Конечно, революция всё смешала, но что-то осталось. Мы смотрим на памятник и понимаем, не только кому он посвящен, но и что из себя представлял человек при жизни, — объясняет Лидия Королёва.

На памятниках можно заметить символы, которые объясняют, как жил человек

На памятниках можно заметить символы, которые объясняют, как жил человек

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На могилах строителей мы видим надгробия из гранита, на могилах ученых-биологов, к примеру, изображен микроскоп, у работников медицины символ — чаша со змеей, писатели и люди из сферы образования обозначены изображением на памятнике раскрытой книги. Интересно, как бы выглядели надгробия представителей профессий, которые появились совсем недавно? Блогеров, например.

Пример того, как выглядит надгробие в виде гермы (особый вид скульптур, представляющих собой четырехгранную колонну, увенчанную изображением головы или бюстом)

Пример того, как выглядит надгробие в виде гермы (особый вид скульптур, представляющих собой четырехгранную колонну, увенчанную изображением головы или бюстом)

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Герма — один из распространенных видов надгробного камня: столб, увенчанный скульптурным изображением головы покойного либо его погрудным изваянием — бюстом. В те времена у людей не было фотографий, поэтому делали гермы с изображением человека — традиция дошла до нашего времени. Первоначально герма выступала в роли межевого знака у древних греков. Название произошло от имени древнегреческого бога собственности Гермеса, который изображался таким образом на межевых столбах. Другой функцией гермы было оберегание участков с могилами.

Грицюк Николай — художник-авангардист, проживал в <nobr class="_">100-квартирном</nobr> доме

Грицюк Николай — художник-авангардист, проживал в 100-квартирном доме

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— В древности наши предки сжигали тела умерших. Но с появлением традиции захоронения в землю стало считаться необходимым поставить какой-то символ, который будет препятствовать умершему вернуться в наш мир, чтобы душа не блуждала и могла успокоиться. Могильная плита — это дверь в загробный мир, ее нужно закрыть, поэтому захоронения заваливали камнями или ставили один большой камень — на могиле Грицюка мы видим дань этой традиции, — объясняет Лидия Королёва и добавляет, что деление земли идет еще с античности, поэтому люди ставят оградки.

Памятник-обелиск с крестом. Часто подобные памятники мы можем встретить на кладбищах с изображением звезды на вершине

Памятник-обелиск с крестом. Часто подобные памятники мы можем встретить на кладбищах с изображением звезды на вершине

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Лидия рассказывает, что в советское время веру отрицали, запрещали ставить кресты, но люди всё равно верили и ставили. Вместо крестов — звезда, но сейчас большинство исследователей кладбищ склоняется к тому, что надгробия со звездой уводят к военнослужащим и участникам войны. Типовой и самый распространенный вид надгробий советского времени — обелиск: колонна, сужающаяся кверху.

Размер и состояние памятника указывают на степень уважения к умершему и выражение народной любви

Размер и состояние памятника указывают на степень уважения к умершему и выражение народной любви

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Лидия Королёва старается проводить экскурсии по выходным дням и после обеда, чтобы не встретить церемонию прощания. Стоимость экскурсии — 200 рублей с человека. Обычно набираются группы до 10 человек.

Экскурсовод рассказывает, что у людей много суеверий, связанных с темой кладбищ. К самым распространенным относится то, что на кладбище нужно прийти до обеда: дольше живым на земле мертвых делать нечего — хоронится телесная оболочка. Не рекомендуют посещать кладбище по воскресеньям.

— Если что-то упало на землю, значит это забрал покойный, и теперь вещь принадлежит миру мертвых. Можно оставить 10 копеек, чтобы откупиться — на случай, если упало что-то нужное, например зонтик или телефон. Есть поверье, что, если на похоронах что-то упало в могилу — очки или носовой платок, поднимать вещь нельзя. Это плохой знак, значит вы — следующий, нужно идти в церковь и молиться, — рассказывает Лидия Королёва. — Если во сне вам снится покойный, принесите ему поесть. Если вы должны были денег покойному, часть отдайте его родным, а часть принесите на кладбище, можно закопать в могилу. Нельзя ничего уносить с кладбища: деньги, еду, вещи — иначе к вам прицепится умрун, злой дух, который будет толкать на самоубийство.

Надгробие слепого музыканта Ивана Маланина рядом с его мамой

Надгробие слепого музыканта Ивана Маланина рядом с его мамой

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Неверующих и некрещеных нельзя было отпевать, их хоронили у ограды. Самоубийц не хоронили под крестом. Раньше захоронения были согласно вероисповеданию, но с приходом большевиков правила изменились — все люди равны и могут быть похоронены там, где захотят. Ушел библейский смысл креста — теперь он символизирует не возрождение и вечную жизнь, а конец земной жизни.

Народный композитор Николай Кудрин. Памятник с изображением райской птицы алконоста, которая нашептывает ему на ухо вдохновение

Народный композитор Николай Кудрин. Памятник с изображением райской птицы алконоста, которая нашептывает ему на ухо вдохновение

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103-й элитный квартал посвящен выдающимся людям современности — здесь мы видим памятники Ростиславу Шило, жертвам катастрофы рейса № 1812 лайнера Ту-154 авиакомпании «Сибирь», бросается в глаза памятник братьям Бондаренко, а ближе к дороге стоит кенотаф Татьяны Снежиной.

Во время катастрофы погибло 78 человек, из них 12 членов экипажа и 66 пассажиров

Во время катастрофы погибло 78 человек, из них 12 членов экипажа и 66 пассажиров

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Кенотаф Татьяны Снежиной, изображенный в виде гермы, окутан мистикой и тайной. Певица недолго прожила в Новосибирске. Татьяна училась в медицинском институте и писала песни. Из-за увлечения музыкой девушка встретилась со своим будущим женихом — продюсером студии М & L Art Сергеем Бугаевым. Перед свадьбой будущие молодожены решат съездить с друзьями на Алтай. Там они проведут три дня, а после вся компания погибнет в автокатастрофе 21 августа 1995 года — Татьяне было всего 23 года.

За несколько дней до гибели Татьяна написала песню «Если я умру раньше времени»

За несколько дней до гибели Татьяна написала песню «Если я умру раньше времени»

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— За несколько дней до случившегося у ее матери было плохое предчувствие, которое появилось из-за свадебного платья, принесенного Татьяной в черном пакете. Женщина рассказывала, что эта картина — дочь, достающая свадебное платье из черного пакета, — потом долго стояла у нее перед глазами. В этом свадебном платье Татьяну и похоронили. Место у дороги выбрано не случайно — по ней девушка с родителями часто ездила на дачу, где занималась музыкой. Люди рассказывают, что порой, проезжая мимо этого места по дороге, слышат, как поет девушка, — делится Лидия местной легендой. На месте надгробия пусто: родители Татьяны Снежиной переехали в Москву и перезахоронили дочь на Троекуровском кладбище — над могилой стоит идентичный памятник.

Жуткая история связана со смертью братьев Бондаренко — мальчики 8 и 13 лет были застрелены в своей квартире

Жуткая история связана со смертью братьев Бондаренко — мальчики 8 и 13 лет были застрелены в своей квартире

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— Мать нашла сыновей на балконе, прикрытых коробками. Убийцы вымыли пол, закрыли дверь и выкинули ключи. Отец мальчиков — Сергей Бондаренко — являлся владельцем похоронного дома. Первая версия была о том, что дети убиты из-за деятельности отца. Но позже выяснилось, что убийство совершили старшие школьники, решив ограбить квартиру, — рассказывает трагичную историю экскурсовод.

Директор новосибирского зоопарка скончался после длительной болезни в возрасте 75 лет в 2016 году

Директор новосибирского зоопарка скончался после длительной болезни в возрасте 75 лет в 2016 году

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Мимо такого надгробия пройти невозможно — хочется остановиться и посмотреть. Ростислав Шило изображен на природе: привал, костер, рядом волк с добрыми глазами.

Нередко на могильных памятниках можно встретить символ плакальщицы

Нередко на могильных памятниках можно встретить символ плакальщицы

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— Раньше близкие покойного нанимали плакальщиц для того, чтобы те как следует оплакали усопшего, чтобы ему было лучше в загробном мире. Сейчас символ плакальщиц стали изображать на памятниках, — объясняет Лидия Королёва и добавляет, что современные памятники стали делать типовыми: плита со скошенным углом — это символ паруса, который уносит душу в другое измерение, похожее значение имеет и изображение птицы — сопровождает душу в рай. Сломанное дерево на надгробии обозначает то, что человек рано ушел из жизни, у него была трагичная судьба.

Цыганские захоронения бросаются в глаза своим убранством и роскошью

Цыганские захоронения бросаются в глаза своим убранством и роскошью

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Если идти по центральной аллее кладбища, можно увидеть множество цыганских захоронений, как мусульманских, так и православных, которые отличаются масштабностью, роскошью и особым убранством. Иногда рядом с цыганскими могилами расположены беседка и мангал.

— Как правило, цыгане изображают покойного в расцвете лет и благосостояния, чтобы его загробная жизнь или перерождение сложились так же. На памятнике они изображают фото с двух сторон и указывают принадлежность к роду. Их похороны больше похожи на праздник: они поют песни, жарят шашлык, на кладбище цыган обычно можно встретить после 16 часов, — объясняет Лидия.

На фото мы видим мавзолей с надгробным памятником

На фото мы видим мавзолей с надгробным памятником

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— Баронов хоронят в мавзолеях: вырывается целая комната 4 х 4, в которой воссоздается обстановка как при жизни. Вместо кровати ставят гроб, иногда стеклянный, накрывают стол, выставляют дорогой алкоголь. Внутри комнаты помещают телевизор, в 90-е клали видеомагнитофоны, деньги и другие вещи, которые принадлежали покойному и могут ему пригодиться после смерти. Внутри вешают люстру, а после всё заливают цементом, чтобы захоронение не вскрыли. Чем больше мавзолей, тем выше статус, — объясняет Лидия.

Справа захоронение, которое было перенесено с кладбища в «Березовой роще»

Справа захоронение, которое было перенесено с кладбища в «Березовой роще»

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Удаляясь всё дальше от элитных кварталов, мы можем увидеть захоронения дореволюционной эпохи, перенесенные с кладбища в «Березовой роще», а может быть, и с самого первого кладбища города — Воскресенского. Лидия Королёва говорит, что самое старое захоронение, которое она встретила на кладбище, относится к 1919 году. Отличить надгробия дореволюционной эпохи несложно: они выделяются по форме и по цвету. Как правило, это тумба с высеченным крестом, символизирующая Голгофу — гору, на которой был распят Иисус. На тумбе — изваяние, куда помещен портрет покойного. Раньше в изваяние помещали икону с молитвой. Лидия предполагает, что под прикрученными на памятник табличками с именами могут быть изображены череп и кости — символ останков Адама.

Девушка по имени Эра умерла в возрасте 18 лет

Девушка по имени Эра умерла в возрасте 18 лет

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Памятник в виде упрощенной часовни — внутрь помещалась молитва. На некоторых памятниках можно прочесть длинные эпитафии. В те времена на памятник было принято помещать фото 30–33 лет, в самом расцвете. Считается, что после смерти в загробном мире человек принимает свой облик в этом возрасте.

Захоронения дореволюционного периода

Захоронения дореволюционного периода

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— С Воскресенского кладбища захоронения перевозили организованно, со священником. Кладбище в «Березовой роще» просто сровняли с землей и толком никого не предупредили. Мне рассказывали истории, как люди сами выкапывали останки и на телеге везли сюда, чтобы перезахоронить как положено, — говорит Лидия.

Могила Варвары Булгаковой-Карум — сестры писателя Михаила Булгакова

Могила Варвары Булгаковой-Карум — сестры писателя Михаила Булгакова

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Сестра Михаила Булгакова — Варвара последние годы жизни провела в Новосибирске. Она отправилась сюда следом за мужем, которого сослали в Сибирь. Умерла в психиатрической лечебнице в 1956 году от последствий сильного склероза.

Рядом с могилой Янки Дягилевой стоит беседка, а на дереве висит почтовый ящик, где ее поклонники оставляют свои стихи

Рядом с могилой Янки Дягилевой стоит беседка, а на дереве висит почтовый ящик, где ее поклонники оставляют свои стихи

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Экскурсия по Заельцовскому кладбищу заняла у нас около трех часов, хотя Лидия обычно старается уложиться в два (получается редко). Мы обошли лишь малую часть. Если вам немного не хватило мистики — прочтите эти истории, от некоторых действительно становится жутко.

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