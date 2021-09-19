Приходи за оградку: НГС заглянул в темные уголки старинного кладбища — после обеда там слышны женские песни и бродит умрун

Какой была бы ваша реакция, если бы вам предложили сходить на экскурсию по кладбищам? В нашем городе их семь, у каждого своя история, свои тайны и легенды. Неизменно одно — особая атмосфера тишины и покоя: для кого-то она угнетающая, а для кого-то, наоборот, умиротворяющая. Большинство считает, что кладбище — это про смерть. Однако автор кладбищенских экскурсий Лидия Королёва считает иначе: кладбище — это о жизни, любви, воспоминаниях и вечной памяти о людях, покинувших наш мир. Специально для НГС Лидия провела экскурсию по Заельцовскому кладбищу — прогулка получилась длинной, необычной и жутко интересной.
Погода для репортажа выдалась самая что ни на есть подходящая — пасмурная, промозглая, но сухая. На входе у вторых ворот рядом с часовней и зданием администрации ни души, кроме изредка каркающих ворон. Встреча специально была назначена так, чтобы начать экскурсию с двух самых посещаемых кварталов, а потом уйти дальше, вглубь. Окинув взглядом территорию, сразу можно отметить богатство надгробий и понять, что покоятся здесь люди непростые.
— Первое кладбище в нашем городе появилось вместе с поселком для строителей железной дороги в 1896 году. Воскресенское кладбище находилось на месте Центрального парка. Парк занимает лишь малую часть могил, на большей части построены ближайшие жилые кварталы. На Воскресенском кладбище хоронили и православных, и мусульман, и заразных — в те времена в городе свирепствовали эпидемии тифа и холеры. Кладбище просуществовало до 1913 года, а после людям было предложено перенести захоронения на новое кладбище, которое располагалось на месте парка «Березовая роща». В 1920 году Воскресенское кладбище окончательно сравняли с землей, при этом много кто не успел перенести захоронения, — начинает рассказ Лидия Королёва.
Принятие решения об открытии Заельцовского кладбища ускорила Великая Отечественная война — мест на новом городском кладбище не хватало, хоронить людей было негде. Так, в 1942 году открыли новый некрополь — Заельцовское кладбище, которое считается одним из самых старых и больших (площадь
Обычно экскурсия начинается с элитного квартала советского периода, где похоронены люди, которые внесли весомый вклад в развитие города: ученые, строители, деятели культуры, медицины. Сразу у входа мы видим могилы Ивана Трубникова, начальника Западно-Сибирской железной дороги, Григория Залесского, доктора медицинских наук, Геннадия Лыкова, советского инженера и строителя и других.
— Раньше надгробный камень рассказывал не только о том, как звали человека, но и о его жизни: кем он работал, чем занимался. Каждое надгробие — отсылка к мемориальной скульптуре. Конечно, революция всё смешала, но что-то осталось. Мы смотрим на памятник и понимаем, не только кому он посвящен, но и что из себя представлял человек при жизни, — объясняет Лидия Королёва.
На могилах строителей мы видим надгробия из гранита, на могилах ученых-биологов, к примеру, изображен микроскоп, у работников медицины символ — чаша со змеей, писатели и люди из сферы образования обозначены изображением на памятнике раскрытой книги. Интересно, как бы выглядели надгробия представителей профессий, которые появились совсем недавно? Блогеров, например.
Герма — один из распространенных видов надгробного камня: столб, увенчанный скульптурным изображением головы покойного либо его погрудным изваянием — бюстом. В те времена у людей не было фотографий, поэтому делали гермы с изображением человека — традиция дошла до нашего времени. Первоначально герма выступала в роли межевого знака у древних греков. Название произошло от имени древнегреческого бога собственности Гермеса, который изображался таким образом на межевых столбах. Другой функцией гермы было оберегание участков с могилами.
— В древности наши предки сжигали тела умерших. Но с появлением традиции захоронения в землю стало считаться необходимым поставить какой-то символ, который будет препятствовать умершему вернуться в наш мир, чтобы душа не блуждала и могла успокоиться. Могильная плита — это дверь в загробный мир, ее нужно закрыть, поэтому захоронения заваливали камнями или ставили один большой камень — на могиле Грицюка мы видим дань этой традиции, — объясняет Лидия Королёва и добавляет, что деление земли идет еще с античности, поэтому люди ставят оградки.
Лидия рассказывает, что в советское время веру отрицали, запрещали ставить кресты, но люди всё равно верили и ставили. Вместо крестов — звезда, но сейчас большинство исследователей кладбищ склоняется к тому, что надгробия со звездой уводят к военнослужащим и участникам войны. Типовой и самый распространенный вид надгробий советского времени — обелиск: колонна, сужающаяся кверху.
Лидия Королёва старается проводить экскурсии по выходным дням и после обеда, чтобы не встретить церемонию прощания. Стоимость экскурсии — 200 рублей с человека. Обычно набираются группы до 10 человек.
Экскурсовод рассказывает, что у людей много суеверий, связанных с темой кладбищ. К самым распространенным относится то, что на кладбище нужно прийти до обеда: дольше живым на земле мертвых делать нечего — хоронится телесная оболочка. Не рекомендуют посещать кладбище по воскресеньям.
— Если что-то упало на землю, значит это забрал покойный, и теперь вещь принадлежит миру мертвых. Можно оставить 10 копеек, чтобы откупиться — на случай, если упало что-то нужное, например зонтик или телефон. Есть поверье, что, если на похоронах что-то упало в могилу — очки или носовой платок, поднимать вещь нельзя. Это плохой знак, значит вы — следующий, нужно идти в церковь и молиться, — рассказывает Лидия Королёва. — Если во сне вам снится покойный, принесите ему поесть. Если вы должны были денег покойному, часть отдайте его родным, а часть принесите на кладбище, можно закопать в могилу. Нельзя ничего уносить с кладбища: деньги, еду, вещи — иначе к вам прицепится умрун, злой дух, который будет толкать на самоубийство.
Неверующих и некрещеных нельзя было отпевать, их хоронили у ограды. Самоубийц не хоронили под крестом. Раньше захоронения были согласно вероисповеданию, но с приходом большевиков правила изменились — все люди равны и могут быть похоронены там, где захотят. Ушел библейский смысл креста — теперь он символизирует не возрождение и вечную жизнь, а конец земной жизни.
Кенотаф Татьяны Снежиной, изображенный в виде гермы, окутан мистикой и тайной. Певица недолго прожила в Новосибирске. Татьяна училась в медицинском институте и писала песни. Из-за увлечения музыкой девушка встретилась со своим будущим женихом — продюсером студии
— За несколько дней до случившегося у ее матери было плохое предчувствие, которое появилось из-за свадебного платья, принесенного Татьяной в черном пакете. Женщина рассказывала, что эта картина — дочь, достающая свадебное платье из черного пакета, — потом долго стояла у нее перед глазами. В этом свадебном платье Татьяну и похоронили. Место у дороги выбрано не случайно — по ней девушка с родителями часто ездила на дачу, где занималась музыкой. Люди рассказывают, что порой, проезжая мимо этого места по дороге, слышат, как поет девушка, — делится Лидия местной легендой. На месте надгробия пусто: родители Татьяны Снежиной переехали в Москву и перезахоронили дочь на Троекуровском кладбище — над могилой стоит идентичный памятник.
— Мать нашла сыновей на балконе, прикрытых коробками. Убийцы вымыли пол, закрыли дверь и выкинули ключи. Отец мальчиков — Сергей Бондаренко — являлся владельцем похоронного дома. Первая версия была о том, что дети убиты из-за деятельности отца. Но позже выяснилось, что убийство совершили старшие школьники, решив ограбить квартиру, — рассказывает трагичную историю экскурсовод.
Мимо такого надгробия пройти невозможно — хочется остановиться и посмотреть. Ростислав Шило изображен на природе: привал, костер, рядом волк с добрыми глазами.
— Раньше близкие покойного нанимали плакальщиц для того, чтобы те как следует оплакали усопшего, чтобы ему было лучше в загробном мире. Сейчас символ плакальщиц стали изображать на памятниках, — объясняет Лидия Королёва и добавляет, что современные памятники стали делать типовыми: плита со скошенным углом — это символ паруса, который уносит душу в другое измерение, похожее значение имеет и изображение птицы — сопровождает душу в рай. Сломанное дерево на надгробии обозначает то, что человек рано ушел из жизни, у него была трагичная судьба.
Если идти по центральной аллее кладбища, можно увидеть множество цыганских захоронений, как мусульманских, так и православных, которые отличаются масштабностью, роскошью и особым убранством. Иногда рядом с цыганскими могилами расположены беседка и мангал.
— Как правило, цыгане изображают покойного в расцвете лет и благосостояния, чтобы его загробная жизнь или перерождение сложились так же. На памятнике они изображают фото с двух сторон и указывают принадлежность к роду. Их похороны больше похожи на праздник: они поют песни, жарят шашлык, на кладбище цыган обычно можно встретить после 16 часов, — объясняет Лидия.
— Баронов хоронят в мавзолеях: вырывается целая комната
Удаляясь всё дальше от элитных кварталов, мы можем увидеть захоронения дореволюционной эпохи, перенесенные с кладбища в «Березовой роще», а может быть, и с самого первого кладбища города — Воскресенского. Лидия Королёва говорит, что самое старое захоронение, которое она встретила на кладбище, относится к 1919 году. Отличить надгробия дореволюционной эпохи несложно: они выделяются по форме и по цвету. Как правило, это тумба с высеченным крестом, символизирующая Голгофу — гору, на которой был распят Иисус. На тумбе — изваяние, куда помещен портрет покойного. Раньше в изваяние помещали икону с молитвой. Лидия предполагает, что под прикрученными на памятник табличками с именами могут быть изображены череп и кости — символ останков Адама.
Памятник в виде упрощенной часовни — внутрь помещалась молитва. На некоторых памятниках можно прочесть длинные эпитафии. В те времена на памятник было принято помещать фото 30–33 лет, в самом расцвете. Считается, что после смерти в загробном мире человек принимает свой облик в этом возрасте.
— С Воскресенского кладбища захоронения перевозили организованно, со священником. Кладбище в «Березовой роще» просто сровняли с землей и толком никого не предупредили. Мне рассказывали истории, как люди сами выкапывали останки и на телеге везли сюда, чтобы перезахоронить как положено, — говорит Лидия.
Сестра Михаила Булгакова — Варвара последние годы жизни провела в Новосибирске. Она отправилась сюда следом за мужем, которого сослали в Сибирь. Умерла в психиатрической лечебнице в 1956 году от последствий сильного склероза.
Экскурсия по Заельцовскому кладбищу заняла у нас около трех часов, хотя Лидия обычно старается уложиться в два (получается редко). Мы обошли лишь малую часть. Если вам немного не хватило мистики — прочтите эти истории, от некоторых действительно становится жутко.
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