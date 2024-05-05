«Нет смысла скрывать»: Амина из «Больших девочек» начала набирать вес после провала на шоу

Амина рассчитывала выиграть в шоу, но первое место досталось Лилит Хачатрян, сбросившей 40 кило Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











Поклонники шоу «Большие девочки» (16+) до сих пор вспоминают церемонию объявления победительницы. Первое место тогда заняла Лилит Хачатрян — она скинула 40 килограммов и превратилась в роковую красотку. Но когда оглашали имя победительницы, Амина Усманилаева демонстративно покинула студию и не стала поздравлять подругу-соперницу. Нашим коллегам из «СтарХита» Амина объяснила, какой была истинная причина такого поведения, и рассказала, что после шоу стала набирать вес.

От победы девушку отделяли жалкие два килограмма — на проект она пришла в весе 120 килограммов, а на финальном взвешивании весы показали 82 кило. Лилит же скинула треть своих килограммов и похудела со 120 до 80 кг. Узнав, что ей не хватило всего ничего, Амина в расстроенных чувствах сняла с себя микрофон и ушла со сцены.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











По словам девушки, сорвалась она не из-за того, что Лилит победила, а из-за того, что она сама проиграла. Потому что понимала: в отличие от «Новых Пацанок» (16+), где она участвовала ранее, в «Больших девочках» всё зависело от ее собственных усилий.

И стоя на сцене, я вспоминала, как в самом начале у меня открылись две язвы, внутреннее кровотечение, гемоглобин был на критически низкой отметке. Амина Усманилаева, участница «Больших девочек»

— Я через всё это прошла, столько всего сделала, так пахала… И не выиграла. Естественно, меня это тронуло, я не собиралась стоять на сцене дальше… Поэтому ушла. И я не считаю, что сделала что-то неправильно, это мои эмоции, — объяснила Амина.



При этом победу Лилит девушка называет заслуженной — несправедливым она считает лишь свой проигрыш. И говорит, что те, кто знает ее лично и в курсе, через что ей на самом деле пришлось пройти, не судили и не станут судить ее за такие эмоции. Зато незнакомцев, поспешивших выступить с обвинениями, — хоть отбавляй.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»











— Почему же те, кто пишет, что я неправильно поступила, имеют право на свои высказывания, а я не имею права поступить так, как считаю нужным? Никто из них не прошел мой путь, чтобы судить, правильно или неправильно я поступила. Никто из них не знает, что у меня внутри. Я просто молча ушла, — заявила Амина. — Что еще нужно? Стоять там и лицемерно улыбаться?

Вместе с тем у девушки появилась внушительная армия поклонников, огромная любовь и поддержка зрителей. И это она считает одним из главных достижений, которых она добилась на проекте. Второе — конечно, скинутые килограммы. Амина признается, что раньше о таких результатах даже мечтать не могла. Но после финала «Больших девочек» из-за стресса сброшенный вес начал возвращаться.

Этот проигрыш засел у меня в голове. Пока не знаю, как из этого состояния выйти. Нет смысла скрывать — я набрала семь килограммов. Амина Усманилаева, участница «Больших девочек»

Девушка говорит, что сейчас она понемногу приходит в себя, и обещает поддерживать форму так, как учили наставники.