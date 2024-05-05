«Понимаешь, что ты нужнее здесь, чем там»: как студент из Индии стал известным новосибирским нейрохирургом

Шалиндера Аула знают далеко за пределами Новосибирска. Врач берется за непростые случаи и часто выступает за границей с докладами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Шалиндер Аул — известный новосибирский врач-нейрохирург. В 1991 году он прилетел из Дели в Россию и поездом добрался до Сибири. Мужчина с улыбкой вспоминает, как ехал до Барнаула: тогда он впервые столкнулся с морозами в -23 градуса, и был уверен, что валенки — это носки под обувь. Шалиндер Аул не боится браться за самые сложные случаи и старается для своих пациентов сделать все, что в его силах. О первой потере пациента, счастье отцовства, родине и романтике снега он рассказал журналистке НГС.



Познакомьтесь с его вдохновляющей историей.

Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Путешествие из Дели в Сибирь

Шалиндеру Аулу было 19 лет, когда родители привезли его в аэропорт в Дели. Отец занимался производством одежды и тесно сотрудничал с Россией. Когда в первый год сын из-за огромной конкуренции не поступил в медицинский университет в Индии, мужчина крепко задумался.

— Он меня собрал и отправил в Россию, не зная реальности того времени. В 1991 году я приехал. Здесь было очень сурово. Голод в стране, пустые полки в магазинах. Но опять же, если бы не были добрые люди и хорошие преподаватели, то, наверное, выжить было бы очень сложно, — уверен Шалиндер Аул.

В Дели был +21 градус, а в Москве -1 градус. Холод юноша ощутить не успел, впопыхах сев в поезд. Тогда Шалиндер не знал ни слова по-русски, говорил на английском. Но разве такая мелочь мешала когда-то людям найти общий язык?

На этом фото родители провожают 19-летнего Шалиндера в Россию Источник: предоставлено Шалиндером Аулом











— В соседнем купе ехали двое мужчин. Спросил у них, сколько ехать, а они не понимают меня. Показал бумагу на русском, что с собой было. Они покивали. Удалось спросить, когда будет Барнаул. Они берут часы прокручивают. Я смотрю, что покрутили уже несколько раз. То есть это на несколько дней. А у меня с собой ничего нет! Никакой еды, есть очень хотелось, — смеется Шалиндер.



Несколькими жестами ему удалось донести до попутчиков, чего он хочет.



— Я когда к ним зашел в купе, на столе были бутылка водки, граненые стаканы и конфеточка. И они мне налили какую-то жидкость. Я тогда не понимал, что это. Пошли в ресторан. И тут же они начали мне русский язык преподавать. Вот с бытовых слов — чашка, вилка, ложка. И уже по приезде в Барнаул я знал всё основное. За эти два дня выучил русский алфавит, — с теплотой вспоминает мужчина. — Самое первое слово, которое я услышал в поезде, — это было «прелесть». Когда вот эти ребята, обращаясь к проводнице, говорили «прелесть». Я никак не мог его запомнить, но, судя по их выражениям, по большому пальчику, оно значило что-то красивое, хорошее.

В архиве есть фото (слева) где Шалиндер совсем малыш. Он на руках у матери. Справа уже юноша рядом с братом Источник: предоставлено Шалиндером Аулом











Успех, признание коллег и первая потеря

Ноябрь 1991 года выдался в Барнауле морозным. Когда Шалиндер с еще несколькими иностранными студентами сошел на перрон, то впервые понял, что такое мороз. На улице было -23 градуса.



— Я очень хорошо помню тот день. Одежды и обуви теплой с собой никакой нет. Кожаная куртка, перчатки шерстяные. Пока я из поезда шел до здания вокзала, понял, что совершил большую ошибку, — смеется Шалиндер Ашокович. — От института нам принесли валенки. Мы не понимали, что это такое, и между собой начали гадать, что же это. Каждый свою версию высказывал. Моя версия была, что это носки, а обувь еще привезут. Вот таким образом я постепенно привыкал к российской, точнее, к сибирской реальности.



Началась студенческая пора. Выживать и учиться было непросто. Русский язык давался не так легко, как хотелось бы. Преподаватели дали задание вести дневник. Тогда юный Шалиндер написал то, о чем мечтал еще в Индии: «Хочу быть врачом-нейрохирургом».

Первокурсник Шалиндер Источник: предоставлено Шалиндером Аулом











Сначала преподаватели дали скальпель подержать в руку, потом — сделать первый разрез, ушить рану после операции. Так, шаг за шагом Шалиндер двигался к своей мечте. И вот первая самостоятельная операция.



— Я сделал уже к концу своей интернатуры. Конечно, боялся, — улыбается и вздыхает нейрохирург. — Это была грыжа диска. В те времена не было микроскопа. Мы оперировали пациентов в положении на боку. Сами надевали налобную лампу, с освещением же были большие проблемы. Сейчас все по-другому. Когда закончил операцию, то почувствовал, что стал сильнее, немного вырос.



Первая потеря. Ее нейрохирург тоже не может забыть.



— Я приехал домой и плакал. Эти эмоции не передать, потому что не важно, насколько была запущенная ситуация, это очень тяжело. Проходишь по коридору, а к тебе жена пациента, с надеждой, говорит, что дети, что единственный кормилец, — объясняет Шалиндер Аул. — Это помнишь, такое нельзя забыть.

Врач всегда старается найти подход к каждому маленькому пациенту Источник: предоставлено Новосибирской областной больницей











После окончания медвуза Шалиндер Ашокович долгое время работал в Барнауле в краевой больнице. В 2012 году в Новосибирске открылся федеральный центр нейрохирургии. Так молодой и амбициозный врач перебрался в другой город. Еще через два года понял, что хочет работать в здании по соседству — в Новосибирской областной больнице. Здесь он трудится по сей день.



Нейрохирургу часто приходится иметь дело с детьми. В этом случае всегда приходится искать особый подход. Так, врач запретил сбривать волосы 5-летней Шодоне, в мозгу которой нашли огромную кисту ленточного червя.



— Она могла умереть в любую секунду, если бы киста разорвалась. Так как диаметр кисты был 10 сантиметров, то и разрез нужен был очень большой. Девочка начала плакать, когда она услышала, что будем убирать волосы. Мы поняли, что даже этот плач может спровоцировать разрывы кисты, и запретили ее брить, — объяснил врач. Умелый нейрохирург спас ребенка, убрав кисту без разрыва.

Стал настоящим сибиряком

Шалиндер с женой и дочками Источник: предоставлено Шалиндером Аулом











Шалиндер Ашокович старается хотя бы раз в год ездить на родину. Родители гордятся им, и в свое время хотели, чтобы он вернулся и работал в Индии. Но молодой специалист принял другое решение.



— Я только отучился, молодой, а тут любовь, потом дети. И хочется по своей специальности расти. И время идет незаметно. И уже понимаешь, что ты нужнее здесь, чем там. Моя родина тут. Тут уже я каждую кочку знаю, поэтому как-то мысли вернуться на родину не возникало, — разводит руками нейрохирург.



Здесь и климат больше понравился врачу, ведь от жары тяжело спрятаться, а даже в -45 градусов можно хорошо одеться и чувствовать себя комфортно.



— Снег — это романтика, — вздыхает Шалиндер Аул. — Вообще до приезда в Россию снега не видел никогда в своей жизни. И у многих индусов снег вызывает бурю эмоций. То есть многие ездят в горы, на какие-то курорты, а у меня этой радости хватает круглый год почти.

Шалиндер обожает отдыхать на даче с семьей и собакой Источник: предоставлено Шалиндером Аулом











Врач признается, что хотел бы уделять больше внимания семье — жене и двум дочкам, но работа отнимает очень много времени. Приходится приезжать в больницу и поздно вечером, и по выходным. Младшая дочь мечтает пойти по стопам отца и тоже стать нейрохирургом. Отец ее в этом стремлении поддерживает.



В прошлом году семья купила дачу, которая стала для врача настоящей отдушиной. Нейрохирург до сих пор ищет баланс между семьей и работой и надеется, что сможет помочь как можно большему количеству пациентов.



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