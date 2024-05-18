Звуки симфо-шоу привлекли внимание гуляющих в центре Новосибирска — послушайте, что вы пропустили. Видео

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На площадке собралась толпа людей

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Люди собрались у Первомайского сквера

18 мая в центре Новосибирска собралась толпа. Горожане вышли к Первомайскому скверу, чтобы посмотреть на концерт музыкальной группы.

Вечером в субботу на площадке прошело симфо-шоу кавер-группы «Айвазовский оркестра». Судя по видео, которое снял корреспондент НГС, посмотреть на выступление музыкантов пришли как взрослые, так и дети. Публикуем кадры с концерта.

18 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев».

Концерт состоялся на уличной сцене Краеведческого музея (0+). Симфо-шоу с хором прошел в рамках акции «Ночь музеев».

Сегодня в Новосибирске, как и по всей России, проходит акция «Ночь музеев». Публикуем фоторепортаж о том, что сейчас происходит в учреждениях, которые участвуют в масштабном событии.

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Ночь музеев Концерт Музыка Первомайский сквер Новосибирск
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