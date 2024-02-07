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«В буквальном смысле промыли мозг»: у 5-летней девочки в голове нашли огромную кисту с червем — видео операции без скальпеля

Новосибирским врачам пришлось работать водой и пальцами — использовать скальпель было нельзя

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На снимке можно увидеть, какого размера была киста

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В ноябре прошлого года 5-летняя Шодона перенесла пневмонию, но никак не поправлялась. Кашель не отступал, появилась слабость, а через несколько месяцев почти перестали двигаться левая рука и нога. Врачи провели обследования и ужаснулись. У ребенка нашли несколько кист эхинококка — ленточного червя, который в нашем регионе не встречается. Девочка могла заразиться при поездке к родственникам в Таджикистан несколько лет назад. И если кисты в легких были небольшими, то в мозгу она была размером с кулак взрослого человека и заняла почти все правое полушарие. Как врачи с помощью воды и умелых рук спасли жизнь ребенка — в материале корреспондента НГС.

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Мы подготовили видео с историей спасения Шодоны. В нем есть и кадры уникальной операции

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

«Ходить она не могла»

Семья 5-летней Шодоны приехала когда-то в Россию из Таджикистана. Девочка родилась уже в Новосибирске и получила российское гражданство, а в последние три года даже не выезжала за границу. По мнению врачей, заражение эхинококозом могло произойти раньше. Киста долго росла и дала о себе знать, только когда достигла критического размера.

Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, лёгких или других органах жидкостных кист, внутри которых живёт и растёт личинка червя. Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязнённых источников.

В ноябре Шодона перенесла пневмонию и никак не могла поправиться. Девочку мучил кашель, была сильная слабость.

— Сделали рентген, потом отправили в областную больницу и сделали МРТ. Так и нашли кисту, — вспоминает Парвина Зардакова, мать девочки.

Сама Шодона внимания журналистов немного испугалась и только смотрела недоверчиво исподлобья, постоянно оглядываясь на маму.

— У нее рука перестала двигаться, нога. Ходить она не могла, — обнимает дочь Парвина. — А теперь вот всё хорошо.

Огромное черное пятно на снимке и есть киста. Пальцем врач показывает небольшой участок мозга, который оставался с одной из сторон — всего несколько миллиметров. Операцию нужно было проводить очень срочно

Огромное черное пятно на снимке и есть киста. Пальцем врач показывает небольшой участок мозга, который оставался с одной из сторон — всего несколько миллиметров. Операцию нужно было проводить очень срочно

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Врачам пришлось принимать решение очень быстро — киста заняла почти все правое полушарие мозга, с одной из сторон оставалось всего несколько миллиметров. Девочка могла умереть, если бы тонкая стенка кисты не выдержала давления.

— Она могла умереть в любую секунду, если бы киста разорвалась, — начинает объяснять Шалиндер Аул, врач-нейрохирург Новосибирской областной больницы. — Чтобы вы понимали степень нашей напряженности, скажу вот что. Перед операцией нужно было обрить голову ребенку. Так как диаметр кисты был 10 сантиметров, то и разрез нужен был очень большой. Девочка начала плакать, когда она услышала, что будем убирать волосы. Мы поняли, что даже этот плач может спровоцировать разрывы кисты, и запретили ее брить.

Врачи в итоге сохранили Шодоне не только волосы, но и жизнь.

Операция без скальпеля

Общаться девочка стала только со своим врачом Шалиндером Аулом, не сказав ни слова журналистам

Общаться девочка стала только со своим врачом Шалиндером Аулом, не сказав ни слова журналистам

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Ни у кого из новосибирских нейрохирургов не было опыта удаления кисты из головного мозга, но сделать это было необходимо. Не было и времени для перевода ребенка в Москву. Врачи тщательно подготовились: связались с коллегами из Индии, Киргизии. Нужно было удалить кисту эхинококка целиком, и это было очень сложная задача, ведь ее стенка всего 1–2 миллиметра. Любое случайное движение могло быть смертельным для маленькой девочки.

— Содержимое этой кисты — это высокотоксичная жидкость, которая может вызвать внезапную смерть у ребенка. При ее опорожнении могло также начаться кровотечение. Мы, конечно, были готовы к разному развитию события, но работали так, чтобы кисту не повредить, — отметил Шалиндер Аул.

Скальпель хирурги использовали только для того, чтобы вскрыть черепную коробку. Дальше работали водой и пальцами.

На снимке слева показан разрез, который сделали врачи. Справа на фото — кадр с операции

На снимке слева показан разрез, который сделали врачи. Справа на фото — кадр с операции

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Врачи использовали методику водной диссекции — проще говоря, то кисту несколько часов методично вымывали из мозга ребенка.

— Мы струей воды разделили мозг и кисту. Никакими инструментами работать было нельзя, только водой-водой-водой, — повторяет врач. — Потратили около двух с лишним литров воды. В буквальном смысле мы промывали мозг.

Когда киста наконец была отделена и оказалась в медицинском лотке, врачей переполнили эмоции. Все вздохнули с облегчением.

Что ждет девочку после операции

Кисту врачи не взвешивали, но по фото можно оценить размер

Кисту врачи не взвешивали, но по фото можно оценить размер

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Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов объяснил корреспонденту НГС, что такая операция была проведена в регионе впервые.

— Это стало возможно благодаря высокому профессионализму и отваге наших врачей. Сейчас девочку выпишут, пока будет амбулаторное лечение. Если кисты в легких не ответят на него, то проведем операцию, — отметил главврач.

Мозг Шодоны в первые же сутки после операции начал восстанавливаться. Место кисты врачи заполнили физраствором, чтобы ткани могли дальше полноценно развиваться. Девочка уже бегает по отделению, крепко держится за маму обеими руками и ждет, когда же ее выпишут — дома Шодону с нетерпением ждут папа и четыре брата.

Прогнозы у медиков обнадеживающие — для девочки в будущем и операция и месяцы в больнице останутся лишь смутным воспоминанием. Ее ждет полноценная жизнь без ограничений.

Шодоне уже скучно в больнице. Дома ее ждут четыре брата!

Шодоне уже скучно в больнице. Дома ее ждут четыре брата!

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В конце прошлого года НГС рассказывал, как в Новосибирской областной больнице двухлетнему малышу подсадили новый иммунитет, чтобы спасти от страшной болезни, — он обошелся в 22 миллиона.

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