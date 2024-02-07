«В буквальном смысле промыли мозг»: у 5-летней девочки в голове нашли огромную кисту с червем — видео операции без скальпеля

В ноябре прошлого года 5-летняя Шодона перенесла пневмонию, но никак не поправлялась. Кашель не отступал, появилась слабость, а через несколько месяцев почти перестали двигаться левая рука и нога. Врачи провели обследования и ужаснулись. У ребенка нашли несколько кист эхинококка — ленточного червя, который в нашем регионе не встречается. Девочка могла заразиться при поездке к родственникам в Таджикистан несколько лет назад. И если кисты в легких были небольшими, то в мозгу она была размером с кулак взрослого человека и заняла почти все правое полушарие. Как врачи с помощью воды и умелых рук спасли жизнь ребенка — в материале корреспондента НГС.
«Ходить она не могла»
Семья 5-летней Шодоны приехала когда-то в Россию из Таджикистана. Девочка родилась уже в Новосибирске и получила российское гражданство, а в последние три года даже не выезжала за границу. По мнению врачей, заражение эхинококозом могло произойти раньше. Киста долго росла и дала о себе знать, только когда достигла критического размера.
Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, лёгких или других органах жидкостных кист, внутри которых живёт и растёт личинка червя. Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязнённых источников.
В ноябре Шодона перенесла пневмонию и никак не могла поправиться. Девочку мучил кашель, была сильная слабость.
— Сделали рентген, потом отправили в областную больницу и сделали МРТ. Так и нашли кисту, — вспоминает Парвина Зардакова, мать девочки.
Сама Шодона внимания журналистов немного испугалась и только смотрела недоверчиво исподлобья, постоянно оглядываясь на маму.
— У нее рука перестала двигаться, нога. Ходить она не могла, — обнимает дочь Парвина. — А теперь вот всё хорошо.
Врачам пришлось принимать решение очень быстро — киста заняла почти все правое полушарие мозга, с одной из сторон оставалось всего несколько миллиметров. Девочка могла умереть, если бы тонкая стенка кисты не выдержала давления.
— Она могла умереть в любую секунду, если бы киста разорвалась, — начинает объяснять Шалиндер Аул, врач-нейрохирург Новосибирской областной больницы. — Чтобы вы понимали степень нашей напряженности, скажу вот что. Перед операцией нужно было обрить голову ребенку. Так как диаметр кисты был 10 сантиметров, то и разрез нужен был очень большой. Девочка начала плакать, когда она услышала, что будем убирать волосы. Мы поняли, что даже этот плач может спровоцировать разрывы кисты, и запретили ее брить.
Врачи в итоге сохранили Шодоне не только волосы, но и жизнь.
Операция без скальпеля
Ни у кого из новосибирских нейрохирургов не было опыта удаления кисты из головного мозга, но сделать это было необходимо. Не было и времени для перевода ребенка в Москву. Врачи тщательно подготовились: связались с коллегами из Индии, Киргизии. Нужно было удалить кисту эхинококка целиком, и это было очень сложная задача, ведь ее стенка всего 1–2 миллиметра. Любое случайное движение могло быть смертельным для маленькой девочки.
— Содержимое этой кисты — это высокотоксичная жидкость, которая может вызвать внезапную смерть у ребенка. При ее опорожнении могло также начаться кровотечение. Мы, конечно, были готовы к разному развитию события, но работали так, чтобы кисту не повредить, — отметил Шалиндер Аул.
Скальпель хирурги использовали только для того, чтобы вскрыть черепную коробку. Дальше работали водой и пальцами.
Врачи использовали методику водной диссекции — проще говоря, то кисту несколько часов методично вымывали из мозга ребенка.
— Мы струей воды разделили мозг и кисту. Никакими инструментами работать было нельзя, только водой-водой-водой, — повторяет врач. — Потратили около двух с лишним литров воды. В буквальном смысле мы промывали мозг.
Когда киста наконец была отделена и оказалась в медицинском лотке, врачей переполнили эмоции. Все вздохнули с облегчением.
Что ждет девочку после операции
Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов объяснил корреспонденту НГС, что такая операция была проведена в регионе впервые.
— Это стало возможно благодаря высокому профессионализму и отваге наших врачей. Сейчас девочку выпишут, пока будет амбулаторное лечение. Если кисты в легких не ответят на него, то проведем операцию, — отметил главврач.
Мозг Шодоны в первые же сутки после операции начал восстанавливаться. Место кисты врачи заполнили физраствором, чтобы ткани могли дальше полноценно развиваться. Девочка уже бегает по отделению, крепко держится за маму обеими руками и ждет, когда же ее выпишут — дома Шодону с нетерпением ждут папа и четыре брата.
Прогнозы у медиков обнадеживающие — для девочки в будущем и операция и месяцы в больнице останутся лишь смутным воспоминанием. Ее ждет полноценная жизнь без ограничений.
В конце прошлого года НГС рассказывал, как в Новосибирской областной больнице двухлетнему малышу подсадили новый иммунитет, чтобы спасти от страшной болезни, — он обошелся в 22 миллиона.