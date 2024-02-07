«В буквальном смысле промыли мозг»: у 5-летней девочки в голове нашли огромную кисту с червем — видео операции без скальпеля

Эхинококкоз — паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, лёгких или других органах жидкостных кист, внутри которых живёт и растёт личинка червя. Человек заражается эхинококкозом от собак или домашнего скота (свиньи, коровы, лошади), а также при сборе диких ягод или употреблении воды из загрязнённых источников.

В ноябре Шодона перенесла пневмонию и никак не могла поправиться. Девочку мучил кашель, была сильная слабость.

— Сделали рентген, потом отправили в областную больницу и сделали МРТ. Так и нашли кисту, — вспоминает Парвина Зардакова, мать девочки.