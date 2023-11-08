«Вводили с морфием»: двухлетнему малышу подсадили новый иммунитет, чтобы спасти от страшной болезни, — он обошелся в 22 миллиона

Сереже не было и года, когда новосибирские врачи поставили страшный диагноз — онкология, четвертая стадия. Помимо огромной опухоли в животе, еще и поражение костного мозга. Медики боролись изо всех сил и впервые в Новосибирской области применили новый способ лечения при нейробластоме — иммунотерапию. Ребенку пришлось вводить морфий и 10 суток лежать непрерывно под капельницами с лекарством. И так пять раз в течение года. Сейчас в областной больнице, где лечат малыша, аккуратно говорят — лекарство уничтожило даже спрятавшиеся опухолевые клетки. Корреспондент НГС узнала, что это за препарат, на который потратили десятки миллионов рублей, и как он способен помочь даже в самой тяжелой ситуации.
«Не болит и никак не влияет на организм до определенного времени»
Сейчас Сереже 2 года, и он уже пережил химиотерапию, несколько операций, трансплантацию собственных клеток и даже иммунотерапию. Всему виной нейробластома. Это агрессивная опухоль, из-за которой малышу пришлось бороться за жизнь.
Мальчику не было года, когда мама заметила, что у ребенка раздутый живот. Обследования, биопсия и диагноз — сразу четвертая стадия, поражен костный мозг. В областной больнице начали химиотерапию. Лечение было очень тяжелым, несколько осложнений, операций.
Нейробластома — это опухоль, которая возникает из незрелых клеток нервной ткани. Их еще называют нейробластами.
— Нейробластома встречается именно у маленьких детей. Обычно до года, очень редко до 6 лет. Чаще всего диагностируют случайно, — рассказывает врач Вероника Кутенкова, детский онколог Новосибирской областной клинической больницы. — Это одна из опухолей, которая потихонечку распространяется по организму. Она не болит и никак не влияет на организм до определенного времени. А когда начинает влиять, то ее уже становится просто видно. Это опухоль большого объема, которую иногда даже можно потрогать руками через кожу.
После первичной химиотерапии в Новосибирской областной больнице Сережу перевезли в федеральный центр Димы Рогачева. Там ребенку провели операцию и трансплантацию собственных стволовых клеток. Врачи решили, что шансом на спасение для малыша может стать иммунотерапия. Консилиум решил, что пора применять «Карзибу».
«Карзиба» — торговое название моноклонального антитела «динутуксимаб бета». Препарат для иммунотерапии при лечении нейробластомы.
В Новосибирской области до Сережи никому из детей иммунотерапию при нейробластоме не проводили.
— Когда нам сказали, что ребенку нужно проводить иммунотерапию, которую у нас никто никогда не делал, было очень страшно, — признаётся Вероника Кутенкова.
Команда облбольницы — врач, медсестра и анестезиолог-реаниматолог — упаковала чемоданы и поехала учиться в Москву в центр Димы Рогачева. Три дня специалистам объясняли, что делать при лечении. Медики начали читать инструкцию к препарату — список возможных осложнений оказался невероятно длинным.
— Произойти может абсолютно всё при его применении. Список бесконечный, папирус такой, — разводит руками врач. — Было очень страшно. Одно из осложнений — очень сильная нейропатическая боль, которую сложно снять.
Поэтому детям сразу вводят морфий на всём протяжении лечения, иначе они могут не выдержать такую боль. Сережу ждали пять курсов. Каждый по 10 суток. Препарат нужно было вводить непрерывно. Остановить лечение можно было только в самом крайнем случае. Двухлетнему малышу и всему отделению пришлось терпеть и ждать. Пять раз. Сережу отпускали домой ненадолго набраться сил, а потом снова в бой — и так почти год.
Что делает препарат
Лекарство рассчитано на определенные рецепторы. Оно взаимодействует с ними, переключая в определенное положение, — это не дает опухолевой ткани дальше расти. Обычная химиотерапия воздействует целиком на организм, отравляя его полностью, а иммунотерапия бьет точно в цель, на которую ее навели.
— Это космические технологии. При производстве препарата нужно создать необходимую последовательность белков, которая должна соединиться с конкретными рецепторами клеток. Ни один другой препарат для лечения, в частности, нейробластомы не дает этот эффект, — объяснила Вероника Кутенкова.
Если говорить совсем простым языком, то принцип работы препарата схож с иммунитетом человека, который видит, например, опасную клетку и начинает именно с ней бороться. В случае с иммунотерапией ребенку вводят таких искусственно выращенных «бойцов».
Препарат способен найти даже спящие клетки нейробластомы, которые невозможно увидеть при КТ и МРТ. То, что может проявить себя намного позже, уничтожается во время лечения. Но космические технологии стоят немало. Финансирование такого лечения сейчас производит благотворительный фонд «Круг добра». Весь курс обошелся в 22 миллиона рублей.
Что будет дальше
Врачи очень не любят вопросы про то, что же будет дальше с их пациентами, особенно если это касается детей. В случае с иммунотерапией будущее еще более туманно. Нет длительных наблюдений после применения препаратов, а значит, даже сроки пятилетней выживаемости еще точно не определены.
— По сути, это всё еще большое клиническое наблюдение, — объясняет врач. — Но точно можно сказать, что этот препарат повышает и пятилетнюю выживаемость и безрецидивную выживаемость.
Большинство детей, которые умирают при нейробластоме, погибают именно от инфекционных осложнений после химиотерапии, а не от самой опухоли. Препарат снижает такие риски и даже сроки лечения. Врачи надеются и ждут, что подобные лекарства будут включать в список жизненно необходимых. Это позволит проводить закупки не через благотворительный фонд, а через Минздрав.
Сережа, в свою очередь, о таких вещах сейчас, конечно, не задумывается. Его главная задача — расти и радоваться жизни, а также кусаться. Он не теряет дух и очень активно протестует против манипуляций врачей при осмотрах. Медики на его поведение реагируют только с улыбкой. И даже радуются, немного гордятся, отмечая, что он боец. Боец во всём.
— У него всё хорошо, он растет, пытается разговаривать, кусается. Очень интересный молодой человек. Очень активно познавал мир через зубы. Он грыз кровать, маму, руки... — вспоминает Вероника Кутенкова. — Его ждет завершающий этап обследования — в январе. И он полностью уходит у нас под амбулаторное наблюдение.
В Новосибирской области объявили о старте программы детской онкохирургии в областной больнице. Мы узнали, как маленьким пациентам с раком будут теперь помогать, а также чего так сильно ждут детские онкологи Новосибирска.
Онкология остается одной из самых распространенных причин смертности среди болезней. И есть несколько агрессивных видов рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию, оставляя мало шансов на успешное излечение.