«Вводили с морфием»: двухлетнему малышу подсадили новый иммунитет, чтобы спасти от страшной болезни, — он обошелся в 22 миллиона

«Не болит и никак не влияет на организм до определенного времени»

Сейчас Сереже 2 года, и он уже пережил химиотерапию, несколько операций, трансплантацию собственных клеток и даже иммунотерапию. Всему виной нейробластома. Это агрессивная опухоль, из-за которой малышу пришлось бороться за жизнь.

Мальчику не было года, когда мама заметила, что у ребенка раздутый живот. Обследования, биопсия и диагноз — сразу четвертая стадия, поражен костный мозг. В областной больнице начали химиотерапию. Лечение было очень тяжелым, несколько осложнений, операций.

Нейробластома — это опухоль, которая возникает из незрелых клеток нервной ткани. Их еще называют нейробластами.

