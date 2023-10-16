«Опухоль и младенец были одного размера»: в Новосибирске разворачивают хирургию для больных раком детей — что уже умеют врачи

Как помогают детям с онкологией

Детей, получивших такой тяжелый диагноз, лечат в разных учреждениях Новосибирска. В регионе пока нет полноценного детского онкоцентра, который взял бы на себя весь цикл, от наблюдения онкологов до онкохирургии и лучевой терапии. Но ситуация начала меняться в лучшую сторону после скандала 2021 года, когда родители погибших пациентов онкогематологического отделения в Краснообске заявили о внутрибольничной инфекции.

Краснообское отделение после нескольких проверок закрыли, разместив под крылом Новосибирской областной больницы. Между собой врачи переговариваются: «Это было лучшее из возможных решений». С этого момента они отсчитывают старт программе онкопомощи именно полного цикла детям региона. Сейчас врачи готовы сообщить, что набрались опыта в проведении онкохирургических операций и готовы оставлять у себя все больше маленьких пациентов.