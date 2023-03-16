«Оно сдавливало сердце»: у 28-летней пациентки удалили опухоль — она не могла дышать из-за рака

В Новосибирске онкологи удалили у
Девушка долгое время не знала о злокачественном новообразовании. Тимома, как правило, долгое время никак себя не проявляет и не вызывает никаких болезненных ощущений. Но в какой-то момент у пациентки началась тахикардия, появилась тяжесть в груди и иногда были приступы удушья. Опухоль в 12 сантиметров проявилась на компьютерной томографии.
— Тимома — это злокачественная опухоль из вилочковой железы. Сама железа — размером около 5 сантиметров, а вот новообразование, развившееся из нее, достигало 12 сантиметров. Оно сдавливало сердце девушки, вызывая приступы удушья и сердцебиения. Было принято решение об удалении опухоли вместе с вилочковой железой, — цитируют в пресс-службе заведующего торакальным отделением Вадима Козлова.
Двое хирургов — Вадим Козлов и Александр Миклин, а также анестезиолог Максим Башков провели операцию открытым доступом. Девушке сделали разрез в межреберье и удалили опухоль. Во время операции стало понятно, что тимома не проросла в крупные жизненно важные кровеносные сосуды.
— Операция прошла успешно. Пациентке даже не понадобилось наблюдение в условиях отделения реанимации, она была сразу переведена в послеоперационную палату. Девушка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, — резюмировал заведующий торакальным отделением Вадим Козлов.
Патоморфологи сейчас исследуют удаленную опухоль, чтобы уточнить, какой вариант тимомы у пациентки. Это поможет понять, нужно ли дополнительное лечение.
В Новосибирской области живет