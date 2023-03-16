«Оно сдавливало сердце»: у 28-летней пациентки удалили опухоль — она не могла дышать из-за рака

Девушка долгое время не знала о злокачественном новообразовании. Тимома, как правило, долгое время никак себя не проявляет и не вызывает никаких болезненных ощущений. Но в какой-то момент у пациентки началась тахикардия, появилась тяжесть в груди и иногда были приступы удушья. Опухоль в 12 сантиметров проявилась на компьютерной томографии.