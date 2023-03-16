«Когда узнала, ревела две недели». Как любовь помогает сибирячке бороться со смертельной болезнью, как у Стивена Хокинга

Не оставлять в болезни и здравии обычно клянутся на свадьбах любящие. Но как часто они задумываются, что болезнь может быть совсем рядом и она смертельная и страшная? Ольга и Мурад Катамадзе поженились только в 2018 году, хотя вместе уже 26 лет. Около года назад 49-летней Ольге поставили страшный диагноз, из-за которого она постепенно теряет возможность говорить и двигаться. Рассказываем, как продолжать жить со смертельной болезнью и почему самое важное в этой истории — любовь.
«На свадьбе у нас были внуки»
Небольшая квартира в Искитиме вся увешана картинами. Их рисует Мурад. Как со смехом говорит Ольга, это его антистресс. Ольга с Мурадом вообще много шутят. Говорит Ольга тяжело, медленно, пропускает некоторые звуки. Но речь эмоциональна, а через 10 минут уже и не замечаешь, что что-то не так.
Ольге около года назад диагностировали БАС — боковой амиотрофический склероз. При этой болезни двигательные нейроны в мозге постепенно умирают, и это приводит к мышечной слабости всего тела. У Ольги всё началось с челюсти, сейчас женщине тяжело ходить и говорить. Самый известный заболевший БАС — Стивен Хокинг.
Дверь на балкон в квартире Ольги и Мурада приоткрыта. Как объясняет сибирячка, ей не хватает воздуха. Балкон — некое спасение для женщины. Полгода назад она практически перестала выходить на улицу.
Ольга и Мурад встретились больше 20 лет назад. 23-летняя девушка пришла работать в магазин Мурада продавцом. Тогда она разводилась со своим первым мужем.
— В школе у нас учительница по философии говорила: «Бывает такое, что радость или, наоборот, страх какой-то замирает вот тут, — Ольга показывает на область возле сердца, — вы это место поймайте — там находится душа». Я когда Мурада увидела, я почувствовала душу. Подружили, а потом стали жить.
Мурад иронично комментирует рассказ Ольги.
— Она сгубила меня, — веселится мужчина.
Мурад старше на 14 лет. Ему был 31 год, когда они встретились. Ольга говорит, что муж не изменился за эти десятилетия. У Мурада за спиной тоже один брак и развод. От первых браков у семейной пары есть сыновья. Общих детей нет, зато шестерых внуков муж с женой считают общими.
Поженились Ольга и Мурад только в 2018 году. Мужчина уехал на два месяца в Грузию для лечения. Это был первый раз, когда Ольга и Мурад расстались надолго. Новый год Ольга встречала со своей подругой. В Грузии праздновали раньше — и женщины позвонили Мураду.
— Звоню ему, там сестра его. Поздравляем с Новым годом, и он мне делает предложение по скайпу. Подруга ухахатывается, я реву, сестра плачет, он смеется. Потом он приехал, мы подали документы сразу и поженились. На свадьбе у нас были внуки. Их одели, с бабочками. Могли позволить себе свадьбу, — поделилась Ольга.
Дальше началась не самая хорошая полоса в жизни сибирячки, которая совпала с началом болезни.
— Ребенок развелся с женой. Потом на руках мама умерла. Это, видимо, скопилось всё, нервы, — коротко перечисляет Мурад.
— Я в военкомате работала. И из военкомата ушла на инвалидность. Сначала речь стала меняться. Я подумала, что со стоматологией связано. Начала лечить зубы. Потом ноге стало хуже. Муж в больнице работает. Он меня возил по больницам, — вспоминает сибирячка.
«Когда прочитала, ревела две недели»
Два года Ольга пыталась выяснить, что с ней происходит. Женщина 10 месяцев пробыла на больничном, позже ей пришлось оформлять инвалидность. Сначала появились подозрения, что у Ольги опухоль.
— Мужу сказал его знакомый врач, что, наверное, опухоль. А я услышала и подумала: «Господи, хоть бы не это». А потом уже узнали, что это БАС. А что это такое? Когда прочитала, ревела две недели. Заведующий сам испугался. Солнышко, говорит, бывает чудо, надо верить. И потихоньку успокоилась. Там врачи-интерны. И один говорит, что всё в голове: и здоровье, и надежда. И вообще всё там уже записано, кому и сколько жить, — поделилась Ольга.
Женщина начала изучать информацию о болезни и наткнулась на блогера Татьяну Шестимерову, которая больше 20 лет живет с БАС. Блогер рассказывает о своей жизни и помогает «басовятам», как сами называют себя болеющие.
— Таня уже лежачая. Руки и ноги не работают. Но она еще другим помогает. Я нашла семью Шестимеровых на «Ютьюбе» и потом во «Вконтакте». Написала им, они дали все ссылки на форум, на соцсети. И смотрю — а с этой болезнью люди живут, и нормально живут. Ну что теперь? Такое заболевание, знаете, оно у всех по-разному. Один махом, другой — как Таня. Это зависит от окружения, от эмоционального фона. От того, какой ты сам, — рассуждает Ольга.
Женщина говорит, что во многом ее состояние — заслуга мужа. Если Ольга запинается — Мурад рассказывает, что тоже делает ошибки в речи. Временами она может что-то забывать и быть рассеяной — Мурад рассказывает про молодую коллегу, которая иногда совсем ничего не помнит. Когда Ольга делает что-то для нее трудное, то в ответ всегда слышит: «Молодец!» Женщину это воодушевляет и радует, добавляет сил.
Мурад о болезни старается не читать. Признается, что не хочет ничего знать, говорит, что сколько дано жить, столько и будет.
— Из-за страха у нее всё пропадает быстрее в два раза, чем положено. Я говорю, объясняю — непонятно. Понимает, конечно, но переживает. Любой бы человек переживал. Она раньше пела, стихи рассказывала и так далее, а сейчас еле разговаривает или переписывается. Можно понять, — говорит мужчина.
Сейчас все обязанности по дому перешли на мужа Ольги, который работает охранником в больнице и, кстати, имеет медицинское образование. Свой магазин остался в прошлом.
— Благодарю Бога, что она сама ходит. Это неудобно говорить и вспоминать. Во время войны видели, как раненых клали на палатку и таскали. Вот из ванной она шла, поскользнулась и упала. Я мужик, я не смог ее поднять. Только дотащил до дивана каким-то образом, и здесь уже как-то подняли, — рассказал Мурад.
Еще полгода назад Ольга ходила самостоятельно, иногда с палочкой. Сейчас она хоть и может передвигаться, но уже намного тяжелее и медленнее.
— Я пару месяцев назад ее только встречал на первом этаже, чтобы до машины довести. И всё. А недавно поехали к врачу. Вышли возле двери, буквально 10 минут, и всё, не может дойти. Ходить она может, как-то таскать за собой ноги, но поднять их не получается. И около 30 минут шли обратно: две ступеньки, чтобы домой зайти, — рассказал Мурад.
Квартиру семейная пара купила только четыре года назад. Планировали делать постепенно ремонт — начали с кухни. После того как стало известно о болезни Ольги, ремонт ушел на второй план. Сейчас главное — ее лечение, которое совсем недешевое. Например, специальное диетическое питание женщины стоит около 35 тысяч рублей.
— Мы находимся на испытании нового препарата. Завтра доцент приедет. С августа она отмечает даже улучшения, — говорит Ольга.
В Искитиме живут две женщины с БАС. Ольга общается с мужем второй девушки, но говорит, что другая больная на контакт не идет, она закрылась в себе и своем диагнозе. Болезнь у нее прогрессирует быстрее, отмечает Ольга.
— Поддержка большую роль играет. Не надо, чтобы она замкнулась или оба. Это первый шаг к смерти. Смотришь, что ухудшается всё. Надо, наоборот, говорить, замечать лучшее, — рассуждает Мурад.
— Еще узнали, что есть слова, которые лечат. Слово «Я тебя люблю» — это самое мощное, — добавляет Ольга.
— Ты мне покажи хоть одного грузина, который говорит такое. Такое надо любовнице говорить, дочке, внучке, — шутит мужчина.
— До этого у нас не было таких слов. Я говорила: «А ты меня любишь?» Он отвечал: «Я дело делаю». А сейчас у нас это обязательно, — подчеркивает сибирячка.
«Я молюсь сейчас за 800 человек»
Через блогера Татьяну Шестимерову Ольга вышла на фонд «Живи сейчас». Как рассказали НГС в фонде, в Новосибирской области диагноз БАС у 16 человек. С помощью фонда Ольга встала на учет, хотя в первое время считала, что ей это не нужно. Теперь у Ольги первая группа инвалидности — оформить ее помогла юрист из фонда.
Сейчас проблемой стали пандусы в доме. Мурад говорит, что не знает, как и что поставить. Лестница в доме очень узкая, и пандусы могут быть опасными.
— Боремся, чтобы специальную кровать выдали и пандус помогли поставить. Или посоветовали, что делать. Если бы лифт был, то хорошо. Но лестница узкая — не дай бог, ребенок споткнется, бабушка поскользнется, — рассуждает мужчина.
Ольга учится онлайн — она хочет заниматься продажей здорового питания. Женщина много общается с «басовятами» из фонда.
— Там идет разделение: чаты по всем вопросам — там около 800 человек. Есть, где дружеская беседа — там 30 человек. Очень много. Я молюсь сейчас за этих 800 человек. В последнее время молодых много, — рассказала Ольга.
В прошлом году женщина постеснялась праздновать день рождения из-за диагноза. В этом году она собрала всех друзей и родственников — с улыбкой говорит, что все пришли и вечер получился теплым.
— Я раньше играла на гитаре. Всегда душа компании. До сих пор говорят: ничего, летом возьмем гитару и поедем. А я только за, — планирует Ольга.
— Главное, такой вопрос возник у меня. Идет алкаш, танцует. А я такая хорошая, не пью, не курю и ходить не могу. Что это такое? Потом поняла, что у каждого свое, — рассуждает Ольга.
Сибирячка и сейчас продолжает писать стихи. На просьбу что-нибудь прочитать говорит, что ей недавно прислали стихотворение, которое она писала в далеком 1999 году. Сама Ольга начинает его читать, сбивается и просит прочесть кого-то другого. А потом слушает с небольшой улыбкой.
Обними меня тихо и ласково.
Дай вдохнуть мне немного тепла.
Успокой меня, чтоб я не плакала.
Чтоб от зимнего сна ожила.
Не жалей для меня слов таинственных.
Не скупись на объятия жгучие.
Для меня ты теперь единственный.
И молчаньем меня не мучай ты.
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