«Когда узнала, ревела две недели». Как любовь помогает сибирячке бороться со смертельной болезнью, как у Стивена Хокинга

— Звоню ему, там сестра его. Поздравляем с Новым годом, и он мне делает предложение по скайпу. Подруга ухахатывается, я реву, сестра плачет, он смеется. Потом он приехал, мы подали документы сразу и поженились. На свадьбе у нас были внуки. Их одели, с бабочками. Могли позволить себе свадьбу, — поделилась Ольга.

Дальше началась не самая хорошая полоса в жизни сибирячки, которая совпала с началом болезни.

— Ребенок развелся с женой. Потом на руках мама умерла. Это, видимо, скопилось всё, нервы, — коротко перечисляет Мурад.

— Я в военкомате работала. И из военкомата ушла на инвалидность. Сначала речь стала меняться. Я подумала, что со стоматологией связано. Начала лечить зубы. Потом ноге стало хуже. Муж в больнице работает. Он меня возил по больницам, — вспоминает сибирячка.

