Особенная Маша: история малышки, у которой ни на что не хватает сил, — всему виной редкий генетический диагноз

Наталье Гребневой было 29 лет, когда ее жизнь разделилась на до и после. Женщина готовилась стать мамой и не ожидала подвоха. Родилась девочка, но насладиться первыми минутами жизни ребенка Наталье не дали: малышку сразу же забрали и не отдавали два дня, толком не объясняя, что случилось. Маша плохо ела, но на этом комментарии врачей заканчивались. Больше не заметив ничего подозрительного, маму с новорожденной дочерью отпустили домой.

— Дома Маша продолжала плохо есть, у нее была рвота, а на 19-й день она захлебнулась при кормлении, начала синеть, белеть, я вызвала скорую, нас забрали в реанимацию, — рассказывает мама. До этого случая она делилась переживаниями о здоровье дочери с педиатром, женщину направили к неврологу. Наталья хотела лечь с дочкой на обследование, но ей сказали, что причин для беспокойства нет, она просто неправильно кормит ребенка.