Теряют бамперы и госномера: новосибирцы заявили об опасной яме на улице Зорге

Жители дома №18 на улице Зорге в Кировском районе пожаловались на опасную яму, в которой автомобилисты разбивают машины. Информация опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
По словам местных жителей, глубина ямы составляет более 20 сантиметров.
— Люди массово разбивают машины в яме, которая скрыта лужей, теряют бамперы и госномера, — говорится в сообщении в паблике.
Жители дома вызывали сотрудников ГИБДД для замеров глубины повреждения дороги. Тем пришлось откачивать воду из ямы. По словам жителей, было откачано 13 кубометров воды.
До диспетчерской службы ЖЭУ №40, которая занимается обслуживанием дома, корреспонденту НГС дозвониться не удалось — по всем известным номерам никто не берет трубки.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать сроки ремонта ямы у дома №18 на улице Зорге.
Ранее на улице Петухова в Кировском районе образовалась большая яма прямо на проезжей части. В нее провалился внедорожник.