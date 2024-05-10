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Дороги и транспорт Теряют бамперы и госномера: новосибирцы заявили об опасной яме на улице Зорге

Теряют бамперы и госномера: новосибирцы заявили об опасной яме на улице Зорге

Глубина ямы составляет более 20 сантиметров

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Опасная яма постоянно скрыта лужей

Жители дома №18 на улице Зорге в Кировском районе пожаловались на опасную яму, в которой автомобилисты разбивают машины. Информация опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

По словам местных жителей, глубина ямы составляет более 20 сантиметров.

— Люди массово разбивают машины в яме, которая скрыта лужей, теряют бамперы и госномера, — говорится в сообщении в паблике.

Жители дома вызывали сотрудников ГИБДД для замеров глубины повреждения дороги. Тем пришлось откачивать воду из ямы. По словам жителей, было откачано 13 кубометров воды.

До диспетчерской службы ЖЭУ №40, которая занимается обслуживанием дома, корреспонденту НГС дозвониться не удалось — по всем известным номерам никто не берет трубки.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать сроки ремонта ямы у дома №18 на улице Зорге.

Ранее на улице Петухова в Кировском районе образовалась большая яма прямо на проезжей части. В нее провалился внедорожник.

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