«У нас я — королева»: сибирячка завела дома хорьков, куницу и мангуста — кто из них установил иерархию и разносит квартиру

Елена-Эльга очень любит своих зверей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Многие новосибирцы держат дома питомцев. Но не всегда это стандартные кошки и собаки. Жилище сибирячки Елены-Эльги Журавлевой не похоже на все остальные — в ее трехкомнатной квартире мирно и весело уживаются любимый супруг, три хорька, один мангуст, а с недавних пор и маленький детеныш куницы по имени Шурале. Его хозяйка квартиры выхаживает после нападения ворон. Елена-Эльга спасает куньих от гибели и предательства владельцев не первый год. Корреспонденты НГС Настасья Медведева и Андрей Бортко побывали в гостях у владелицы необычных животных, понаблюдали за их особенностями и пообщались с хозяйкой. Подробности — в нашем репортаже.



В царстве диких зверей

Елена-Эльга Журавлева — одна из учредителей благотворительного фонда помощи куньим имени мистера Жопэна (так звали одного из зверьков, которого когда-то спасли активисты).

Благотворительный Фонд Помощи Куньим Им. Мистера Жопэна – действующее предприятие, зарегистрированное в 2021 году в Новосибирске. Президент – Тимур Чуприлин. Основной вид деятельности – денежное посредничество прочее.

Елена — счастливая жена, мать и бабушка. Муж — военный пенсионер, дети и внуки выросли. Но оказалось, у Елены дома — своя армия. Из пушистых диких и полудиких зверей.



Перед тем, как пустить к себе домой, Елена проинструктировала журналистов НГС: никакой открытой обуви, украшений — по минимуму, поменьше карманов. Поэтому я предусмотрительно собрала все свои серьги, кольца и браслеты и поглубже упрятала их в сумочку.

В квартире сибирячки много картин с животными Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В просторной трехкомнатной квартире много картин с хорьками и другими животными, и даже на настенных часах — изображение хорьков. На шее у Елены — кулон со зверьком. Хозяйка встречает не одна — на входе нас тут же обнюхивает пестрый мангуст Мумба. Он сразу же принимается за дело — начинает усердно «копать» наши кроссовки, сопровождая свои действия необычным попискиванием.

Щенок куницы Шурале сидит в клеточке, а Мумба пытается с ним контактировать Источник: NGS.RU / читательница НГС Елена-Эльга

Проходим в первую комнату. Привычные для стандартной квартиры предметы интерьера — диван, журнальный стол, шкаф-купе — тут граничат с предметами непривычными — стоит несколько лотков-туалетов, а еще три огромных клетки в углу.

Большую часть времени хорьки спят в своих домиках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В гамаках, подвешенных в верхних клетках, мирно посапывают хорьки–засони Аля и Тиша. Елена достает пушистиков, те зевают, но охотно идут на ручки как к хозяйке, так и к нам.



— Я диких хорьков не люблю. Стараюсь не иметь с ними дело. Эти — полудикие или фретки. Они у меня уже возрастные. Да и хорьки в принципе спят по 20 часов в сутки. Все попали ко мне случайно — от кого-то отказались владельцы, кого-то спасла от смерти, — объясняет женщина.

У Слоника отказали задние лапки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В соседней комнате Елена открывает диван и достает нам еще одного обитателя дома — хорька по кличке Слоник. Он крупный, у него слабые кости, на этой почве развилась дисплазия сустава. В итоге его задние лапки отказали.



— Слоняша любит у деда в диване спать. Он попал ко мне в возрасте двух лет. Если бы мне его передали маленьким, можно было бы что-то изменить, возможно, он бы ходил. Но было уже слишком поздно. Сейчас он бегает на передних лапках, а задние волочит, — поясняет владелица пушистой армии.

Хорьки хорошо идут на руки и к малознакомым людям Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ласковые хорьки с удовольствием позируют нам, но как только мы их отпускаем, они разбредаются в свои укрытия досыпать.



Как всё началось

Профильное образование у Елены — зверовод. Она призналась, что никогда не планировала заводить себе животных из семейства куньих. Но восемь лет назад, в 2009 году, к ней попал хорек Филя. У него были врожденные проблемы, связанные с непроходимостью кишечника. Ее сразу предупредили, что долго зверек не проживет, но она всё равно остро переживала потерю.

У Елены было много хорьков на разных этапах жизни Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После этого ей подарили еще одного пушистого друга — Макса. После появились Робби и Самурай. Хорьки живут недолго, поэтому этих зверей уже нет в живых. Но, поясняет Елена, Макс чуть-чуть не дожил до своего десятилетнего юбилея. Самурай ушел из жизни в этом году.

Хорьки Елены уже возрастные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я их брала, потому что без хорьков я уже не могла. И как-то так стало получаться, что на меня стали сыпаться отказники, и я организовала приют для таких животных «У Эльги». Терпеть не могу «разводню» — кто разводит таких животных, не имея соответствующих знаний. Я их называю «плододятлами». Они их разводят, а потом продают на сайтах объявлений. Я решила немножко их, как говорится, племя подсократить. Начала заниматься просветительской деятельностью, защитной. А Алечку и Тишу я себе оставила перед Новым годом — у них хозяйка умерла, — с грустью поясняет женщина.



Маленький гость

В середине мая к Елене попала куница, которую назвали Шурале. 12-го числа в лесопарке имени Синягина щенка нашла местная жительница Маргарита, она гуляла с собакой Зарой, которая что-то подняла с земли. Маргарита направилась к ней, чтобы забрать находку, услышала писк и заметила на земле двух маленьких зверьков.

Шурале пока очень слаб Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У собаки сильный охотничий инстинкт, поэтому одного зверька Зара придушила. Из оставшихся двух дышал только один, а второй — нет. Поняв, что выжившего можно спасти, сибирячка начала писать всем знакомым и просить совета. Так она вышла на Елену-Эльгу.

По словам Елены, на детенышей напали вороны. У малыша есть травмы, а также признаки рахита. Это значит, что мать зверька голодала. Имя куненка Шурале с тюркского переводится как «царь зверей», его она поселила в небольшой клеточке. Зверек спит в теплой меховой шапке, как в норе, окруженный теплыми одеяльцами. Первые дни малыш совсем плохо себя чувствовал — постоянно искал мать, не был приучен ко взрослому питанию, был слаб и обезвожен. За пару дней у Елены он заметно подрос и окреп, и даже набрал 10 граммов.

Шурале быстро набирает вес Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Кормить малыша Елене приходится каждые два часа, и мы как раз попали на процедуру. Елена заботливо его разворачивает, подталкивает к мисочке. Тот еще слишком плохо ест сам. Тогда Елена берет маленькую ложечку, которую одолжила из детской посудки внучки, и аккуратно кормит зверька.



На обед у него — крысятина с бульоном. Женщина заказывает мясо у поставщика и перемалывает его в блендере. Бульон дается щенку хищника легко, а вот мясо — не очень. Но в какой-то момент слышим характерное рычание — малыш решил попытаться осилить мясо. Получается пока плохо, но он старается, и это видно. У Шурале есть все шансы вырасти здоровым и сильным.

Елена-Эльга кормит детеныша с ложечки, но он уже приучается к мясу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ему сейчас важно окрепнуть, научиться есть взрослую пищу, которая ему привычна в дикой природе. Потом, когда он подрастет, передам его своей коллеге — она будет его «дичать». А дальше будем смотреть — определять его либо в наш зоопарк, где, кстати, хорошие условия, либо в Москву. Или он поедет в красноярский центр «Инстинкт», где его будут готовить для выпуска в дикую природу, — объяснила женщина.

Когда куница подрастет, ее отправят в зоопарк или в дикую среду Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Елены-Эльги, отпускать куницу в дикую природу без подготовки — большой риск. Сейчас куненка кормит человек, а это значит, что он уже людей бояться не будет. Держать дома куницу — непростое удовольствие. Они везде лазят, плохо пахнут, к лотку не приучаются. Могут всё скидывать со шкафов, забираться на люстру и оттуда ходить в туалет на всё, что их окружает.



Главный бандит

Не лучшими манерами обладает и зебровый африканский мангуст Мумба. Ему пять лет. Елена хотела в подарок на день рождения от супруга ювелирное украшение в виде хорька, но в последний момент передумала и захотела живого мангуста. Милая пушистая шерстка, наивный и невинный взгляд. Но на деле — довольно жесткий парень, который может поцарапать и даже укусить.

Мумба выглядит милым, но на самом деле это не так Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Однажды зять Елены отправил к ней своих подчиненных забрать на дачу стиральную машинку. Проинструктировал, как себя вести с Мумбой. Но как только зверек почуял, что посторонние «что-то воруют», выскочил на них с боевым звуком.



— Один парень от неожиданности руки разжал, машинка второго по ногам стукнула. Ну и у них были такие глаза, как обычно у всех удивленные, мол, это кто, — смеется Елена-Эльга.

Мумба может открывать, кажется, любые двери. А еще умеет сворачивать ковры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мумба может укусить или поцарапать незнакомцев. Порой от проделок зверька страдает и супруг хозяйки.



— Дело в том, что мангуст всегда выбирает себе одного хозяина, и он собственник. То есть это животное одного владельца. И все остальные для него — это захватчики территории. В стае мангустов всегда руководит самка. Поэтому у нас я — королева, мой муж — король. То есть, он — доминантный самец для Мумбы. А хорьков он считает недомангустами, шудрой. Не воспринимает их всерьез, грубо говоря. По иерархии считает их ниже себя, — улыбается Елена, описывая взаимоотношения в своей густонаселенной квартире.



Такой зверек привык жить в группе. Спит Мумба исключительно с владелицей и сильно психует, если та не приходит в постель в положенное время — в 22 часа. У супруга Елены, когда тот курил, зверек постоянно отбирал сигареты и зажигалки. Может забраться в рюмку коньяка, если мужчина решит расслабиться. Если Мумба отбирает у него носки — тот просит помощи у супруги.

Баловень стремится воспитывать маленького Шурале Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В общем, Мумба у нас за здоровый образ жизни, — объясняет женщина.



Все животные Журавлевых не обижают друг друга и гуляют по квартире вместе. Но мангуст Мумба активно всем показывает, кто в доме хозяин. Не всегда слушается Елену, огрызается. Пока мы в гостях, постоянно норовит забраться мне в штанину и вскарабкаться наверх по ноге, либо запрыгнуть на спину. На кухне, где мы смотрим за ритуалом кормления Шурале, пытается всячески привлечь к себе внимание.



Мумба без конца лезет к шкафам кухонного гарнитура, старается «сделать подкоп» к ним снизу, и даже срывает детскую защиту на двери, которую уже устала менять его хозяйка. А еще Мумба лазает под ковром и пытается скрутить его в трубочку.



— У мангустов странная семейная иерархия. В стае все самки и дети — общие. Детенышей может кормить любая из самок, у которой появилось потомство. А потом у каждого мангустенка с 1,5 месяца появляется свой взрослый наставник. Он и учит его всему. Вот и Мумба решил стать наставником Шурале. Но я этого не хочу. Он его научит метить радиаторы и розетки. Такой воспитатель, естественно, мне не нужен. Шурале и сам это всё научится делать прекрасно, когда подрастет.

Зверек планирует стать наставником детеныша куницы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дружно прощаемся с веселой квартирой, а у Елены же впереди много работы — убираться за таким зверинцем ей приходится три раза в день. И всё равно обитатели умудряются навести шорох.



Ранее мы подробно рассказывали о том, что в Новосибирске стали чаще встречать диких куниц. О самых интересных случаях Елена-Эльга уже рассказывала НГС.

