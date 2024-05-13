«Полквартиры разнесет в прах»: сибирячка выхаживает маленькую куницу — она готовит ей крысятину на бульоне

Малыша нашли под деревьями Источник: предоставлено читательницей НГС Еленой Эльгой











Сибирячка и учредитель фонда помощи куньим Елена Эльга выхаживает щенка дикой куницы. Его нашла ее знакомая Новосибирске. Он лежал рядом с двумя мертвыми щенками.



— Вчера девочка позвонила. Рассказала, что нашла трех щенков куницы. Двое были мертвые, третий оказался живой. Она его привезла мне. Вот вчера и сегодня выкармливаемся. На спинке у него зажившая ранка, — говорит учредитель фонда помощи куньим Елена Эльга.



Щенок оказался мальчиком. Елена назвала его Шурале, что в переводе с тюркского обозначает «лесной бес» либо «бесстрашный воин». У куницы уже открыты глаза и прорезались зубы.

Зверьку важно набираться сил Источник: предоставлено читательницей НГС Еленой Эльгой

— Насколько я поняла, вороны гоняли мать-куницу. Возможно, они ее угнали далеко, а эти бедолаги выпали из гнезда. Куница на земле детенышей не держит. Или, возможно, пока матери не было, вороны в гнездо залезли, или еще кто-то, и разорили его, — предполагает сибирячка.

По словам Елены, сейчас щенок только ест и спит, он очень слабый. У животного идет перестрой кишечника, есть проблемы с пищеварением, требуются недешевые лекарства — мать, по мнению Елены, еще не переводила детенышей на мясо. Щенок питается перемолотой в блендере крысятиной со вторичным бульоном. Лакает пока плохо, на лапах стоит не уверенно, но шансы выжить, считает Елена, у него большие. Пока женщина выкармливает зверька с ложечки.



Когда щенок подрастет, его либо передадут в Новосибирский зоопарк, либо в Москву, либо он поедет в красноярский центр «Инстинкт», где его будут готовить для выпуска в дикую природу.



— Отпускать его без подготовки — большой риск. Я его кормлю, он уже человека бояться не будет. Держать дома куницу — большие проблемы. Они везде лазят, жутко вонючие, к лотку их не приучишь. Могут все скидывать из шкафов, и прочее. Полквартиры разнесет в прах. Самый лучший вариант — если его заберут в наш зоопарк. Там хорошие условия. Если в Красноярск попадет, тоже хороший вариант. Если его возьмут под выпуск, на волю пойдет. Пока ему нужно окрепнуть, научиться есть то, что они едят в привычной среде, охотиться. Готовить к выпуску в дикую природу куниц очень тяжело, — заключила Елена.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске стали часто видеть диких куниц. Животные ходят по помойкам и даже заглядывают в кафе.

