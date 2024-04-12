Новосибирск захватывают куньи: они ходят в суши-бары и сидят на деревьях — фото одного из диких зверей

Мужчина заметил, что куница уверенно передвигается по дереву Источник: t.me/novosibtop











В Новосибирске в районе ОбьГЭСа местный житель на дереве увидел куницу — фото уже появилось в соцсетях. Эксперт объяснила, что это за животное и откуда оно появилось в Новосибирске.



— Громко кричали вороны. Посмотрел и подумал, что кот с дерева слезть не может…Нет, очень ловко прыгает. Куница вроде, но откуда здесь? ОбьГЭС, Ветлужская, — рассказал телеграм-каналу «Новосибирск с огоньком» местный житель.



Учредитель фонда помощи куньим Елена Эльга подтвердила корреспонденту НГС, что на дереве действительно заметили куницу. По словам эксперта, сейчас по окраинам Новосибирска поступает много заявлений от людей о том, что видели диких куньих.

— В первую очередь, нужно понимать, что их ни в коем случае нельзя отлавливать. Тем более, если животное нормально прыгает по веткам, означает, что оно адекватное. А это значит, что куница может напасть на человека и покусать его. При этом, прививки от бешенства таким зверям никто не ставит, — отметила учредитель фонда



По словам Елены, от куньих также можно заразиться паровирусом, коронавирусом, ротовирусом, и другими инфекциями, потому, что они питаются грызунами, а те, в свою очередь являются переносчиками инфекций. У куниц таких инфекций нет, у них выработался иммунитет, но они являются носителями этих инфекций.



Также Елена советует ни в коем случае не прикармливать диких куниц. Если животное прикормить, оно останется на этом месте. Среда обитания куниц — Новосибирский район. Дикие звери в основном мигрируют дальше в область, но самые смелые осваивают городские просторы.



— Зачем ему охотится несколько часов на белку в лесу, если в городе есть помойки, где водятся крысы, голуби, в частном секторе есть брошенные котята и щенки, держат голубей и кур. А кунице по барабану — котенок, щенок или крыса. Ей главное, что это животное, с которым по размеру она может справится, — отмечает Елена.



По словам эксперта, в городе нередко встречают также и степных хорьков. Один недавно пришел на кухню суши-бара, другой охотился в багажном отделении аэропорта в Толмачево (оно находится в поле), третьего спасали волонтеры после того, как он провалился в мусорный контейнер на Выборной.



Ранее НГС писал, что раненую косулю нашли в Заельцовском парке Новосибирска. Животное пытались спасти.

