«Говорят, собаки погрызли»: раненую косулю нашли в Заельцовском парке — видео

19 марта в Новосибирске местные жители заметили косулю. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», дикое животное обнаружили в Заельцовском парке. Очевидцы опубликовали видео с места событий.
— Бродячие животные загнали косулю и нанесли ей увечья. Ее удалось спасти. Животное было выловлено с помощью сети и увезено в реабилитационный центр, — сообщает паблик со ссылкой на подписчика.
НГС обратился в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила пресс-секретарь организации Алиса Богомолова, обращения по факту обнаружения животного поступили в центр ближе к вечеру, в период с 17:00 по 18:00.
По словам специалиста, сейчас у ЦРДЖ нет возможности взять такое животное на реабилитацию, из-за чего обратившихся перенаправляли в Министерство природных ресурсов и экологии региона.
В середине марта в Новосибирской области на видео попала толпа лосей — животные строем переходили дорогу.