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«Говорят, собаки погрызли»: раненую косулю нашли в Заельцовском парке — видео

Дикое животное заметили вечером 19 марта

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Очевидцы опубликовали видео с места событий

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19 марта в Новосибирске местные жители заметили косулю. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», дикое животное обнаружили в Заельцовском парке. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

— Бродячие животные загнали косулю и нанесли ей увечья. Ее удалось спасти. Животное было выловлено с помощью сети и увезено в реабилитационный центр, — сообщает паблик со ссылкой на подписчика.

НГС обратился в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила пресс-секретарь организации Алиса Богомолова, обращения по факту обнаружения животного поступили в центр ближе к вечеру, в период с 17:00 по 18:00.

По словам специалиста, сейчас у ЦРДЖ нет возможности взять такое животное на реабилитацию, из-за чего обратившихся перенаправляли в Министерство природных ресурсов и экологии региона.

В середине марта в Новосибирской области на видео попала толпа лосей — животные строем переходили дорогу.

Обновлено.
Как сообщается в телеграм-канале Минприроды НСО, сейчас косуля находится на передержке в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило.

— В настоящий момент самке дикого животного, возрастом около двух лет, оказана необходимая медицинская помощь, обработаны укусы в районе головы, зашита рваная рана в районе левого бедра, — указано в сообщении. — Как только ей станет лучше, она будет выпущена в естественную среду обитания.

КосулиЗаельцовский паркДикие животные
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