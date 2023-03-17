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Сразу шесть лосей перебежали дорогу в Новосибирской области — видео с немного неуклюжими животными

Ролик был снят в Здвинском районе

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Лоси попали в кадр на этой неделе

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В Новосибирской области на видео попала толпа лосей — животные строем переходили дорогу. Ролик у себя в телеграм-канале выложил министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин.

— На каждое видео с переходящими дорогу лосями найдется видео с еще большим количеством лосей, переходящих дорогу, — подписал видео министр.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сразу шесть лосей попали в объектив камеры

Видео: телеграм-канал «Евгений Шестернин»

Как отметил Евгений Шестернин, видео было снято на этой неделе в Здвинском районе. На видео можно заметить шестерых лосей, которые переходили дорогу.

В середине февраля в объектив видеорегистратора попала пара лосей, переходящих дорогу у знака «Дикие животные», на котором как раз изображен лось.

Дикие животныеЛосиВидеоДорога
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