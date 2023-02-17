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Тема дняВодитель заявил о ретроградной амнезии
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Новосибирские лоси переходят дорогу под специальным лосиным знаком: видео, где животные выглядят умнее людей

Пару таких диких животных снял на видео водитель в Здвинском районе

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Министр природы Новосибирской области отреагировал на необычное видео

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В объектив видерегистратора попала пара лосей, переходящая дорогу у знака «Дикие животные», на котором изображён лось. Эти кадры были сняты Здвинском районе Новосибирской области и появились в телеграм-канале министра природы Новосибирской области Евгения Шестернина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор этого видео притормозил, чтобы не спугнуть животных и снял отличные кадры

Видео: Евгений Шестернин

Можно было бы предположить, что лоси научились различать знаки дорожного движения. Но против этой версии выступил сам министр.

— Снова о лосях и дорогах. Лоси не переходят дорогу там, где знаки. Знаки устанавливают там, где переходят лоси. Им не нужно оглядываться, бить копытами по кнопкам или провожать взглядом невнимательность. К тому же лось не реагирует на свет в красном и зелёном диапазоне волн. Бремя ответственности лежит на водителях. Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками, — написал Шестернин в своем телеграм-канале.

Ранее три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска, их приключения попали на видео.

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