Новосибирские лоси переходят дорогу под специальным лосиным знаком: видео, где животные выглядят умнее людей

В объектив видерегистратора попала пара лосей, переходящая дорогу у знака «Дикие животные», на котором изображён лось. Эти кадры были сняты Здвинском районе Новосибирской области и появились в телеграм-канале министра природы Новосибирской области Евгения Шестернина.
Можно было бы предположить, что лоси научились различать знаки дорожного движения. Но против этой версии выступил сам министр.
— Снова о лосях и дорогах. Лоси не переходят дорогу там, где знаки. Знаки устанавливают там, где переходят лоси. Им не нужно оглядываться, бить копытами по кнопкам или провожать взглядом невнимательность. К тому же лось не реагирует на свет в красном и зелёном диапазоне волн. Бремя ответственности лежит на водителях. Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками, — написал Шестернин в своем телеграм-канале.
Ранее три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска, их приключения попали на видео.