Три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска — это попало на видео

Три лося забрели в Бердск на улицу Красная Сибирь, их приключения запечатлела камера видеонаблюдения. Около 6 утра 9 мая они попытались пересечь дорогу по пешеходному переходу у остановки «Березовая», сообщает «Свидетель».



Судя по кадрам, что-то их испугало: один из сохатых при попытке перепрыгнуть ограждение автостоянки проломил его. Лось какое-то время побродил по автостоянке, пришедший сторож открыл ворота и выпустил его. Животные скрылись в неизвестном направлении.