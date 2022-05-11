Три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска — это попало на видео
В Минприроды предполагают, что животные следовали по привычному пути миграции
Три лося забрели в Бердск на улицу Красная Сибирь, их приключения запечатлела камера видеонаблюдения. Около 6 утра 9 мая они попытались пересечь дорогу по пешеходному переходу у остановки «Березовая», сообщает «Свидетель».
Судя по кадрам, что-то их испугало: один из сохатых при попытке перепрыгнуть ограждение автостоянки проломил его. Лось какое-то время побродил по автостоянке, пришедший сторож открыл ворота и выпустил его. Животные скрылись в неизвестном направлении.
В Минприроды региона сообщили корреспонденту НГС, что располагают информацией о происшествии в Бердске.
— Наши специалисты выезжали в Бердск тем днем. Лосей не обнаружили. А появляются лоси в тех местах периодически, каждый год, двигаясь по пути естественной миграции, — пояснили в Минприроды.
В середине апреля в Бердске спасли раненую лосиху. Забредя в город, та испугалась автомобилей: рванула в сторону от дороги и зацепилась корпусом о мусорный контейнер. Помогли животному ветеринар Новосибирского зоопарка, сотрудник Министерства природы и бердский охотник.