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Три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска — это попало на видео

В Минприроды предполагают, что животные следовали по привычному пути миграции

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В это время года заблудившиеся лоси в Бердске — не редкость

В это время года заблудившиеся лоси в Бердске — не редкость

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Три лося забрели в Бердск на улицу Красная Сибирь, их приключения запечатлела камера видеонаблюдения. Около 6 утра 9 мая они попытались пересечь дорогу по пешеходному переходу у остановки «Березовая», сообщает «Свидетель».

Судя по кадрам, что-то их испугало: один из сохатых при попытке перепрыгнуть ограждение автостоянки проломил его. Лось какое-то время побродил по автостоянке, пришедший сторож открыл ворота и выпустил его. Животные скрылись в неизвестном направлении.

В Минприроды региона сообщили корреспонденту НГС, что располагают информацией о происшествии в Бердске.

— Наши специалисты выезжали в Бердск тем днем. Лосей не обнаружили. А появляются лоси в тех местах периодически, каждый год, двигаясь по пути естественной миграции, — пояснили в Минприроды.

В середине апреля в Бердске спасли раненую лосиху. Забредя в город, та испугалась автомобилей: рванула в сторону от дороги и зацепилась корпусом о мусорный контейнер. Помогли животному ветеринар Новосибирского зоопарка, сотрудник Министерства природы и бердский охотник.

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