Испугалась рева машин и сильно ударилась: под Новосибирском спасли раненую лосиху
В спасении поучаствовали сотрудник новосибирского зоопарка и местный охотовед
В Бердске спасли раненую лосиху, которая забрела на территорию частного дома, рассказали в Минприроды Новосибирской области.
В ведомстве рассказали, что она вышла из леса и испугалась рева машин возле АЗС. Убегая, лосиха ударилась лопаткой о мусорный контейнер. О произошедшем в министерство сообщил охотовед из Бердска Андрей Щербина. К раненому животному приехал инспектор Минприроды Юрий Титов.
— Для обездвиживания животного был приглашен сотрудник Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, который использовал специальное оружие для введения инъекций. Ветеринар обработал рану, поставил необходимые антибиотики, — говорится в сообщении Минприроды.
Полученная рана жизни лосихи не угрожает, в связи с этим принято решение вывезти ее в естественную среду обитания. Охотовед помог транспортировать животное в сторону леса на своем автомобиле.
8 апреля браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.