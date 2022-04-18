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Испугалась рева машин и сильно ударилась: под Новосибирском спасли раненую лосиху

В спасении поучаствовали сотрудник новосибирского зоопарка и местный охотовед

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Тревогу забил бердский охотовед Андрей Щербина

Тревогу забил бердский охотовед Андрей Щербина

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В Бердске спасли раненую лосиху, которая забрела на территорию частного дома, рассказали в Минприроды Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что она вышла из леса и испугалась рева машин возле АЗС. Убегая, лосиха ударилась лопаткой о мусорный контейнер. О произошедшем в министерство сообщил охотовед из Бердска Андрей Щербина. К раненому животному приехал инспектор Минприроды Юрий Титов.

— Для обездвиживания животного был приглашен сотрудник Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, который использовал специальное оружие для введения инъекций. Ветеринар обработал рану, поставил необходимые антибиотики, — говорится в сообщении Минприроды.

Полученная рана жизни лосихи не угрожает, в связи с этим принято решение вывезти ее в естественную среду обитания. Охотовед помог транспортировать животное в сторону леса на своем автомобиле.

8 апреля браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.

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