Уехал из дома на тракторе: в Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины

Волонтеры нашли тело мужчины, пропавшего в Тогучинском районе Новосибирской области. Петр Филатов уехал на тракторе в неизвестном направлении 27 апреля. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».
— Найден. Погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.
67-летний Петр Филатов пропал 27 апреля, мужчина уехал на красном тракторе Т-25 в неизвестном направлении. Волонтеры искали пропавшего мужчину несколько дней, выезжали в лес и сообщали, что на поисках нужны квадроциклы и проходимая техника. Тело пропавшего сибиряка нашли 3 мая.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Новосибирской области.
3 мая в Бердске пропал 12-летний мальчик, ребенка нашли живым.
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