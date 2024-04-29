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Происшествия Мужчина на красном тракторе пропал в Новосибирской области — поисковикам нужны квадроциклы

Мужчина на красном тракторе пропал в Новосибирской области — поисковикам нужны квадроциклы

Местоположение 67-летнего Петра Филатова неизвестно с субботы

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Волонтерам нужна помощь техникой

В поселке Никольский Тогучинского района Новосибирской области в субботу, 27 апреля, пропал 67-летний Петр Филатов. На его поиски выехали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как рассказали в «ЛизаАлерт», мужчина в субботу выехал на красном тракторе Т-25 в неизвестном направлении. Мужчина ростом 176 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, а волосы русые. Он был одет в зеленые камуфляжные штаны и темно-зеленые резиновые сапоги.

Сегодня, 29 апреля, утром в «ЛизаАлерт» сообщили, что на поисках нужны квадроциклы и проходимая техника. Если вы можете помочь с техникой, то можете связаться с волонтерами «ЛизаАлерт»: +7 983 322-47-95 и +7 963 648-62-47.

В Первомайском районе Новосибирска пропал 14-летний Максим Иващенко. Информации о местонахождении молодого человека нет с 22 апреля.

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