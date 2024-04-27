НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 760мм 27%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

СРОЧНО

Два подростка жгли провода и обгорели

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Происшествия В Первомайском районе пропал 14-летний подросток — его ищут пятый день

В Первомайском районе пропал 14-летний подросток — его ищут пятый день

Максим Иващенко ушел из дома и пропал

1 196
4 комментария
Среди особы примет парня — крупная родинка над левым глазом

В Первомайском районе Новосибирска пропал 14-летний Максим Иващенко. Информации о местонахождении молодого человека нет с 22 апреля.

Как сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт» на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Молодой человек вышел из дома утром и не вернулся до настоящего момента.

Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, нормальное телосложение, обрит наголо, глаза голубые. Среди особых примет молодого человека — родинка над левым глазом.

В день исчезновения Максим Иващенко был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие штаны и серые берцы. С собой у него была сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

В Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал в Куйбышеве. Информации о его местонахождении нет с 10 апреля.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пропал подросток Лиза Алерт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Лилит,  46

OTCTYIIHUK,  40

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление