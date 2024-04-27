В Первомайском районе пропал 14-летний подросток — его ищут пятый день

Среди особы примет парня — крупная родинка над левым глазом Источник: «ЛизаАлерт, Андрей Бортко / NGS.RU











В Первомайском районе Новосибирска пропал 14-летний Максим Иващенко. Информации о местонахождении молодого человека нет с 22 апреля.



Как сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт» на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Молодой человек вышел из дома утром и не вернулся до настоящего момента.



Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, нормальное телосложение, обрит наголо, глаза голубые. Среди особых примет молодого человека — родинка над левым глазом.



В день исчезновения Максим Иващенко был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие штаны и серые берцы. С собой у него была сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

