В Первомайском районе пропал 14-летний подросток — его ищут пятый день

В Первомайском районе Новосибирска пропал 14-летний Максим Иващенко. Информации о местонахождении молодого человека нет с 22 апреля.
Как сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт» на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Молодой человек вышел из дома утром и не вернулся до настоящего момента.
Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, нормальное телосложение, обрит наголо, глаза голубые. Среди особых примет молодого человека — родинка над левым глазом.
В день исчезновения Максим Иващенко был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие штаны и серые берцы. С собой у него была сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
В Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал в Куйбышеве. Информации о его местонахождении нет с 10 апреля.