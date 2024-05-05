«Нашелся рано утром»: в Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика

В Бердске Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика. О том, что ребенка нашли живым, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
Старший информационный координатор поискового отряда в регионе Юлия Стецюк уточнила НГС, что подростка нашли утром.
— Ребенок нашелся рано утром, — сообщила специалист.
О том, что мальчик пропал, стало известно накануне, 4 мая. Выяснилось, что ребенок не вернулся домой из школы 3 мая.
В Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего мужчину. Информации о местонахождении сибиряка нет с 25 апреля.