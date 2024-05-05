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Нашли пропавшего 12-летнего мальчика

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Происшествия «Нашелся рано утром»: в Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика

«Нашелся рано утром»: в Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика

Он пропал 3 мая в Бердске

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Мальчик пропал 3 мая

В Бердске Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика. О том, что ребенка нашли живым, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

Старший информационный координатор поискового отряда в регионе Юлия Стецюк уточнила НГС, что подростка нашли утром.

— Ребенок нашелся рано утром, — сообщила специалист.

О том, что мальчик пропал, стало известно накануне, 4 мая. Выяснилось, что ребенок не вернулся домой из школы 3 мая.

В Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего мужчину. Информации о местонахождении сибиряка нет с 25 апреля.

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