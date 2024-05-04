«Не вернулся из школы»: под Новосибирском ищут 12-летнего мальчика — он пропал накануне

В Бердске Новосибирской области пропал 12-летний Дмитрий Баранов. Подросток исчез накануне, 3 мая, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
— 3 мая 2024 года не вернулся из школы домой, — сказано в сообщении.
Старший информационный координатор поискового отряда в регионе Юлия Стецюк уточнила НГС, что заявка на поиск подростка поступила в ДПСО «ЛизаАлерт» 4 мая. Ее сразу взяли в работу.
— По данной заявке группой распространения отряда начато массовое размещение ориентировки на пропавшего в городских сообществах и местных чатах для оповещения населения и получения свидетельств о возможном местонахождении мальчика, — сообщила Юлия Стецюк. — Готовится сбор на поиск.
Рост Дмитрия составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза темно-зеленые.
Подросток был одет в синюю куртку с капюшоном со светоотражающими полосами, черные джинсы, голубую рубашку и черные кроссовки. С собой у мальчика черная сумка через плечо.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Накануне стало известно, что в Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего мужчину. Информации о его местонахождении нет с 25 апреля.