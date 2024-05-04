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Под Новосибирском ищут 12-летнего мальчика

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Происшествия «Не вернулся из школы»: под Новосибирском ищут 12-летнего мальчика — он пропал накануне

«Не вернулся из школы»: под Новосибирском ищут 12-летнего мальчика — он пропал накануне

Подросток исчез в Бердске

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Мальчик не вернулся из школы домой

В Бердске Новосибирской области пропал 12-летний Дмитрий Баранов. Подросток исчез накануне, 3 мая, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

— 3 мая 2024 года не вернулся из школы домой, — сказано в сообщении.

Старший информационный координатор поискового отряда в регионе Юлия Стецюк уточнила НГС, что заявка на поиск подростка поступила в ДПСО «ЛизаАлерт» 4 мая. Ее сразу взяли в работу.

— По данной заявке группой распространения отряда начато массовое размещение ориентировки на пропавшего в городских сообществах и местных чатах для оповещения населения и получения свидетельств о возможном местонахождении мальчика, — сообщила Юлия Стецюк. — Готовится сбор на поиск.

Рост Дмитрия составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза темно-зеленые.

Подросток был одет в синюю куртку с капюшоном со светоотражающими полосами, черные джинсы, голубую рубашку и черные кроссовки. С собой у мальчика черная сумка через плечо.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Накануне стало известно, что в Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего мужчину. Информации о его местонахождении нет с 25 апреля.

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