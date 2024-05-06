Дроны атаковали Белгородскую область. Шесть человек погибли

Шесть человек погибли в результате атаки беспилотников в Белгородской области. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, дроны-камикадзе атаковали две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу.
— К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
В результате атаки, по предварительной информации, также пострадали 35 человек. Одного мужчину в тяжелом состоянии отправили на срочную операцию — у него проникающее ранение брюшной полости. Остальных пострадавших, среди которых два ребенка, доставили в больницы и оказывают им необходимую помощь.