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Происшествия Дроны атаковали Белгородскую область. Шесть человек погибли

Дроны атаковали Белгородскую область. Шесть человек погибли

Еще больше 30 пострадали

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Дроны атаковали несколько автомобилей

Шесть человек погибли в результате атаки беспилотников в Белгородской области. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, дроны-камикадзе атаковали две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу.

— К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

В результате атаки, по предварительной информации, также пострадали 35 человек. Одного мужчину в тяжелом состоянии отправили на срочную операцию — у него проникающее ранение брюшной полости. Остальных пострадавших, среди которых два ребенка, доставили в больницы и оказывают им необходимую помощь.

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