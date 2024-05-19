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Пару попугаев продают в Новосибирске за 250 тысяч

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Животные Пару веселых попугаев продают в Новосибирске за 250 тысяч — они говорят и танцуют

Пару веселых попугаев продают в Новосибирске за 250 тысяч — они говорят и танцуют

Сибирячка занималась разведением попугаев, но прекратила

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3 комментария
Самка выщипала самцу загривок

В Новосибирске продают пару попугаев Жако за 250 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Юла. Как рассказала автор объявления Леся, это рабочая пара, у которых уже было три помета.

Девушка ищет хозяев паре попугаев, потому что решила прекратить разводить этих птиц. Леся занималась этим больше 8 лет. Двух попугаев девушка продает только парой. Самец попугая — дикарь. Его выловили в природе и завезли в зоомагазин. Он не приручаем, но безобидный, не кусается, только иногда рычит.

— Самка, если захочет, пойдет на руки, если не захочет — оттяпает пол пальца. Поет, танцует, немного говорит. Раньше жила в нехороших условиях и от недостатка полетов и внимания начала себя щипать (такую и купили). Обследована, здорова! То обрастет, то снова щипается. Причем пометила своего самца, всегда выщипывает ему загривок, чтобы другие самки не увели красавца, — рассказала продавец Леся.

Видео с самкой набрало 11 миллионов просмотров в одной из соцсетей

Как добавила автор объявления, пара — хорошие родители. Они высиживают, защищают и кормят своих птенцов. Отправить птиц готовы в любой город, но за счет покупателя.

На популярном сайте объявлений в интернете продают пушистых щенков русского вольфхунда. Оба выставленных щенка — мальчики. Один из них стоит 80 тысяч, а другой — 100 тысяч рублей.

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Попугаи Объявление Новосибирск Птицы
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