Пару веселых попугаев продают в Новосибирске за 250 тысяч — они говорят и танцуют

В Новосибирске продают пару попугаев Жако за 250 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Юла. Как рассказала автор объявления Леся, это рабочая пара, у которых уже было три помета.

Девушка ищет хозяев паре попугаев, потому что решила прекратить разводить этих птиц. Леся занималась этим больше 8 лет. Двух попугаев девушка продает только парой. Самец попугая — дикарь. Его выловили в природе и завезли в зоомагазин. Он не приручаем, но безобидный, не кусается, только иногда рычит.

— Самка, если захочет, пойдет на руки, если не захочет — оттяпает пол пальца. Поет, танцует, немного говорит. Раньше жила в нехороших условиях и от недостатка полетов и внимания начала себя щипать (такую и купили). Обследована, здорова! То обрастет, то снова щипается. Причем пометила своего самца, всегда выщипывает ему загривок, чтобы другие самки не увели красавца, — рассказала продавец Леся.