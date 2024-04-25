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Животные «Путают с волком»: новосибирцам продают пушистых щенков русского вольфхунда — один из них стоит 100 тысяч

«Путают с волком»: новосибирцам продают пушистых щенков русского вольфхунда — один из них стоит 100 тысяч

Оба щенка — мальчики

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По словам заводчицы, собаки этой породы не агрессивны к людям

На популярном сайте объявлений в интернете продают пушистых щенков русского вольфхунда. Заводчица Надежда рассказала НГС, что животные находятся на Камчатке, но будущим хозяевам их готовы доставить и в Новосибирск — перелет прямым рейсом должен занять примерно шесть часов.

По словам Надежды, оба выставленных щенка — мальчики. Один из них стоит 80 тысяч, а другой 100 тысяч рублей.

— Они будут иметь документы о происхождении, клеймо, ветеринарный паспорт, первую прививку, обработаны от паразитов. Отец и мать племенные, имеют документы на пять поколений, — говорится в объявлении женщины.

Корреспонденту НГС она уточнила: вольфхунды не агрессивны к людям, обычно у них крепкая связь с владельцем, они долгожители и обладают сильным здоровьем.

— Порода выведена путем скрещивания канадского волка и маламута. Еще, конечно, определенный набор генов, — отмечает Надежда. — Собака крупная, внешне очень многие путают ее с настоящим волком. У вольфхундов хорошие показатели в поисково-спасательных операциях. Цена складывается из уникальности и эксклюзивности.

Эти собаки подходят для семей с детьми, также подчеркивается в описании.

Кроме того, в Новосибирске продают прелестных щенков американской акиты — за каждого хотят 100 тысяч рублей.

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