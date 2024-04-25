«Путают с волком»: новосибирцам продают пушистых щенков русского вольфхунда — один из них стоит 100 тысяч

На популярном сайте объявлений в интернете продают пушистых щенков русского вольфхунда. Заводчица Надежда рассказала НГС, что животные находятся на Камчатке, но будущим хозяевам их готовы доставить и в Новосибирск — перелет прямым рейсом должен занять примерно шесть часов.
По словам Надежды, оба выставленных щенка — мальчики. Один из них стоит 80 тысяч, а другой 100 тысяч рублей.
— Они будут иметь документы о происхождении, клеймо, ветеринарный паспорт, первую прививку, обработаны от паразитов. Отец и мать племенные, имеют документы на пять поколений, — говорится в объявлении женщины.
Корреспонденту НГС она уточнила: вольфхунды не агрессивны к людям, обычно у них крепкая связь с владельцем, они долгожители и обладают сильным здоровьем.
— Порода выведена путем скрещивания канадского волка и маламута. Еще, конечно, определенный набор генов, — отмечает Надежда. — Собака крупная, внешне очень многие путают ее с настоящим волком. У вольфхундов хорошие показатели в поисково-спасательных операциях. Цена складывается из уникальности и эксклюзивности.
Эти собаки подходят для семей с детьми, также подчеркивается в описании.
Кроме того, в Новосибирске продают прелестных щенков американской акиты — за каждого хотят 100 тысяч рублей.