«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках

Эдуард Коложвари Экономика

Банки сейчас предлагают в среднем 20–23% годовых по вкладам Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Последние события как в России, так и за её пределами вызывают обеспокоенность у людей. Они ищут способы сохранить и приумножить свои сбережения, поэтому многие встают перед вопросом: стоит ли открывать вклад в банке? Особенно это актуально сейчас, когда организации предлагают вложить деньги под подозрительно привлекательные 20–23% годовых. Экономист Эдуард Коложвари специально для НГС рассуждает, безопасно ли сегодня хранить деньги в банках и что будет с вкладами, если банки вдруг обанкротятся. Далее — от первого лица.

Сейчас в России мы наблюдаем период очень высоких ставок по банковским вкладам и накопительным счетам. И практически нет альтернативных инструментов, сопоставимых с ними по доходности.

Небольшие банки могут давать относительно большие проценты, но этот вопрос также регулируется Центробанком, и процент не может быть сильно выше среднего по крупнейшим банкам. Сегодня уже нельзя включить «пылесос» и собрать все деньги с рынка по более высокой ставке, можно найти разницу всего в 1–2% годовых. Если вам это интересно, советую приглядеться к финансовым маркетплейсам, которые помогут вам разместить вклады в любом банке страны. Но все банки, которые принимают вклады, одинаковы с точки зрения надежности — до 1,4 миллиона рублей.

Необходимо отметить, что хранение денег на банковских счетах и вкладах всегда было самым консервативным способом сохранения капитала — не зря это «сбережения», а не «инвестиции». Банки по определению должны заботиться о сохранности вкладов населения, они строят бизнес-модели и регулируются Центральным банком именно исходя из приоритета сохранности средств вкладчиков и кредиторов. По закону банк принимает средства вкладчиков на хранение, а размещает от своего имени и за свой счет. Так банки производят деньги в экономике.

Экономист считает, что новой волны банкротств банков ожидать не стоит Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Государство уже более 20 лет гарантирует сохранность вкладов, создана специальная государственная корпорация (Агентство по страхованию вкладов, АСВ), которая профессионально этим занимается на страховых принципах. Правда, гарантии составляют сейчас 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке, и надо иметь в виду, что эта сумма включает в себя все обязательства банка — в частности, проценты.

Таким образом, если вы очень боитесь банковского краха, размещать в один банк разумнее сумму немного меньше 1,4 миллиона рублей. В этой сфере, в принципе, уже наведен порядок, система работает более-менее ровно. Волна массового банкротства банков уже прошла, больших системных проблем мы уже не ожидаем.

Стоит сказать, что средства населения — далеко не единственный источник формирования банковских ресурсов. На 1 октября 2024 года средства населения в банковском секторе оцениваются в 52 триллиона рублей (это 30% от обязательств), средства юридических лиц — 57,2 триллиона рублей, а государство разместило в банках 13,5 триллиона рублей. У банков есть система взаимного кредитования для решения платежных проблем, а также существуют кредитные линии от Банка России. В целом, наша банковская система достаточно устойчива, весьма развита, инновационна и прогрессивна.

Стоит помнить, что недавно в стране появилось налогообложение крупных вкладов — более 1 миллиона рублей. С доходов по крупным вкладам у вас снимут немного налогов, но при таких ставках, которые сегодня установились в стране, это не принципиально. Хочу отметить, что налогообложение вкладов существует во многих развитых странах, а там проценты по вкладам гораздо ниже, поэтому налоги ощутимее.

Считаете ли вы вклады надёжным способом сохранить средства? Да, время неспокойное, пусть полежат Нет, лучше эти деньги вложить во что-то материальное — в недвижимость, например Выгоднее всего в ценные бумаги инвестировать Оставлю мнение в комментариях