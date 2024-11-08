«Пострадавшие госпитализированы»: вертолет снес трех человек — перевозчиком может оказаться фирма из Новосибирска

Силовики проводят проверки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Томской области вертолет травмировал трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 ноября на посадочной площадке месторождения Урманское.

— После окончания разгрузки вертолёта МИ-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека, — сказано в сообщении.

Пострадавших направили в больницу. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что инцидент случился около 17:30 при взлете вертолета типа Ми-8, задействованного в выполнении вахтовых перевозок. Пострадавших работников госпитализировали.

— По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал Aviaincident заявил, что эксплуатант — перевозчик — новосибирская компания. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать данные.