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Происшествия «Пострадавшие госпитализированы»: вертолет снес трех человек — перевозчиком может оказаться фирма из Новосибирска

«Пострадавшие госпитализированы»: вертолет снес трех человек — перевозчиком может оказаться фирма из Новосибирска

Инцидент произошел в Томской области

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10 комментариев

Силовики проводят проверки

В Томской области вертолет травмировал трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 ноября на посадочной площадке месторождения Урманское.

— После окончания разгрузки вертолёта МИ-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека, — сказано в сообщении.

Пострадавших направили в больницу. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что инцидент случился около 17:30 при взлете вертолета типа Ми-8, задействованного в выполнении вахтовых перевозок. Пострадавших работников госпитализировали.

— По данному факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал Aviaincident заявил, что эксплуатант — перевозчик — новосибирская компания. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать данные.

В конце октября в Кировской области рухнул вертолет Ми-2. На борту находились четыре человека.

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Вертолет Томская область Новосибирская область
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Комментарии
10
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
1 час
Откуда пилоты вертолётов, во время конфликтов их не остаётся, это птенцы.
Гость ᠌
20 минут
Повезло, что не винтом. Иначе госпитализировали бы по частям.
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