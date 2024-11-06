«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей

Подорожание машин совпадает с подорожанием кредитов Источник: Дарья Пона / 74.RU











Месяц назад возрос утилизационный сбор, и цены отреагировали мгновенно. Но наш автомобильный журналист Артем Краснов считает, что худшее еще впереди, потому что для авторынка складывается что-то вроде идеального шторма, способного полностью лишить большинство россиян доступа к новым машинам. Приводим мнение Артема от первого лица.

Хорошая новость в том, что в октябре резкого скачка цен не произошло. Для новых машин с моторами 1-2 литра утильсбор вырос на 256 тысяч, но прайс-листы корректировались в среднем на 50 тысяч рублей. Есть исключения: например, Jetour T2 подорожал на 200-250 тысяч, а Jaecoo J7 — на 150 тысяч (из которых треть — это превентивная сентябрьская наценка). В целом машины прибавляли в районе 1-2% цены, что пока не выглядит устрашающим. Держится и АВТОВАЗ: «Веста» подорожала, но не так сильно и за счет улучшения комплектаций — возврата ESP, боковых подушек и ряда других опций.

Если продажи автомобилей сохранятся, в следующем году сумма утильсборов возрастет до примерно 2 трлн рублей. Это больше, чем Россия тратит на образование или медицину Источник: пресс-служба компании «Москвич»











Пожалуй, это все добрые вести на сегодня. Плавный характер подорожания предсказуем: идут распродажи машин, ввезенных в августе-сентябре, плюс недельный спрос в октябре непрерывно падал, ограничивая прайсы. В любом случае утилизационная наценка в 256 тысяч никуда не денется, и цены рано или поздно отыграют ее. С 1 января утильсбор вырастет еще раз, на 367 тысяч относительно сентябрьского уровня, и, думаю, более-менее реальную картину мы увидим к весне 2025 года, когда кончатся запасы прошлогодних машин.

Инфляция и курсы валют добавляют не меньше

На это наслаиваются три других фактора: инфляция, курсы валют и высокая ключевая ставка. Официально инфляция составляет сейчас в районе 8-9%, то есть вдвое выше планового уровня, и это само по себе толкает цены на машины вверх.

Добавим в коктейль курсы валют. Доллар с августа вырос с 84 до 98 рублей (+17%), и если перевести это в цену иномарки за 2 миллиона, выйдет прибавка в 333 тысячи рублей, то есть примерно как утильсбор. Подорожал и юань: с июля по ноябрь он прибавил примерно те же 17%. Конечно, стоимость иномарок не привязана к валютам жестко: компании используют свои курсы, чтобы не реагировать на их флуктуации. Но если рубль подешевеет основательно, игнорировать это явление не получится. Тут тоже есть отсрочка в 2-3 месяца, пока машины по новым ценам дойдут до шоурумов, но январское подорожание в этом году может оказаться круче обычного.

Кредитная яма становится глубже

Ну и хит сезона — повышение до 21% ключевой ставки Банка России. Ставки по автокредитам составляют теперь и 25%, и 30%, хотя для субсидированных кредитов они значительно ниже: в рекламе автобрендов встречаются и 0%, и 2,8%. Но мы понимаем, что субсидированные ставки, по сути, являются лишь формой скидок (производитель или автосалон компенсирует часть переплаты), поэтому тут всё зависит от щедрости автобрендов. Повышение ключевой ставки давит на автокредиты в любом случае, а для авторынка они крайне важны. Резко выросшие цены сделали покупку за нал для многих просто недоступной, и у некоторых китайских брендов в кредит продается до 80% машин.

Рестайлинговый Chery Tiggo 4 избавился (слава богу) от приставки Pro Источник: пресс-служба компании Chery











Вот небольшая прикидка: на днях вышел обновленный Chery Tiggo 4. Он лишился базовой версии с механической коробкой и атмосферным мотором, и цена теперь начинается от 2,33 миллиона. По самым консервативным прикидкам, к весне цена будет начинаться от 2,5 миллиона или даже выше. Допустим, вы продали свою машину за 500 тысяч и покупаете Tiggo 4 в кредит на пять лет со ставкой 25%. Ежемесячная выплата получается почти 60 тысяч рублей. Меня такая сумма пока шокирует с учетом класса автомобиля: маленький переднеприводный кроссовер. Ну да, будут маркетинговые «выгоды» и распродажи, но глобально экономику не обманешь.

Haval Jolion (одна из самых дешевых иномарок России) в кредит с 20% первоначального взноса в «Драйв Клик Банке» под 25,9% годовых на 7 лет потребует платить около 41 тысячи рублей в месяц. Общая сумма выплат — почти 4 млн рублей Источник: haval.ru











Допинг рано или поздно кончается

Для авторынка зарождается идеальный шторм. Я скептически отношусь к предсказаниям «вот теперь всё рухнет, дилеры разорятся», потому что жизнь проверяет авторынок на прочность уже пять лет, но он держится. В этом году продажи составят в районе 1,5 миллиона машин, что близко к доковидным значениям.

Но я бы и не переоценивал эту прочность, потому что сейчас авторынок и экономика в целом похожи на бегуна, который колет себе лошадиные дозы допинга. В последние два года повышение цен компенсировалось вливанием в экономику огромных сумм и негативными ожиданиями потребителей (они торопились успеть по старым ценам). Но нельзя сидеть на энергетиках всю жизнь: рано или поздно посадишь сердце. Этой схеме нужна постоянная накачка деньгами, кредитами и негативом. Но, судя по действиям Банка России, запасы жаропонижающих иссякают и обезболивающие работают всё хуже, эти факторы накладываются друг на друга, и спираль цен закручивается в удавку.

Хороших новостей нет, везде сплошной минус. Не удивлюсь, если в следующем году мы увидим приличный спад продаж и перераспределение рынка в пользу непотопляемого АВТОВАЗа. В этой ситуации он почти неуязвим, тем более на подходе Lada Iskra.

И, наверное, нужно привыкать к мысли, что «китайские автомобили» — это новый премиум. Не важно, какие, пусть даже банальные «Чери Тигго». Они и сейчас для многих недоступны, а в следующем году рискуют превратиться в эксклюзив.

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